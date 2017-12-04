Кокорин отправился в Финляндию на профилактику повреждения голеностопа

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отправился в Хельсинки для прохождения профилактики повреждения голеностопа, полученного им в одной из минувших встреч.

Завтра, 5 декабря, петербургская команда начнет подготовку к поединку шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Отмечается, что небольшая проблема с голеностопом никак не отразится на тренировочном режиме 26-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Кокорин записал на свой счет 18 голов и три результативные передачи в 27 матчах.

Игра «Реал Сосьедад» – «Зенит» состоится в четверг, 7 декабря, и начнется в 23:05 по московскому времени.