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    • Кокорин отправился в Финляндию на профилактику повреждения голеностопа

    Кокорин отправился в Финляндию на профилактику повреждения голеностопа

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отправился в Хельсинки для прохождения профилактики повреждения голеностопа, полученного им в одной из минувших встреч.

    Завтра, 5 декабря, петербургская команда начнет подготовку к поединку шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Отмечается, что небольшая проблема с голеностопом никак не отразится на тренировочном режиме 26-летнего россиянина.

    В нынешнем сезоне Кокорин записал на свой счет 18 голов и три результативные передачи в 27 матчах.

    Игра «Реал Сосьедад» – «Зенит» состоится в четверг, 7 декабря, и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2017 15:45
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    Комментарии (4)
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    okolofutbola
    1512392234
    Так и напишите,мол хотел попить шампанского да Ромку Еременко проведать.Зачем писать про травму?
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    zigbert
    1512397780
    А в Питере таких специалистов видимо нет.
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    Zenmaster
    1512398247
    Хоть на уколах -- но Сосьедат нагнуть надо -- ничья крайний вариант !!! В таблицу коэф-в положить надо ! Да и вообще заканчивая европейские выступления , поставить жирную точку !!!
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    ologreds
    1694991803
    numo528105
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