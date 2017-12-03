Гаттузо: «Упущенная победа над «Беневенто»? Мне не за что упрекнуть игроков «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итог матча 15-го тура Серии А против «Беневенто» (2:2). Для итальянца эта встреча стала первой во главе миланского клуба.

«Ребята отдали все силы. Мы пропустили странный гол, на данный момент такова судьба.

Я хочу поблагодарить футболистов за их желание и самоотдачу. Мы будем работать дальше, чтобы улучшать физическое и моральное состояние, но сейчас мне не за что упрекнуть игроков», – сказал Гаттузо.

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