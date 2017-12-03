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    • Гаттузо: «Упущенная победа над «Беневенто»? Мне не за что упрекнуть игроков «Милана»

    Гаттузо: «Упущенная победа над «Беневенто»? Мне не за что упрекнуть игроков «Милана»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал итог матча 15-го тура Серии А против «Беневенто» (2:2). Для итальянца эта встреча стала первой во главе миланского клуба.

    «Ребята отдали все силы. Мы пропустили странный гол, на данный момент такова судьба.

    Я хочу поблагодарить футболистов за их желание и самоотдачу. Мы будем работать дальше, чтобы улучшать физическое и моральное состояние, но сейчас мне не за что упрекнуть игроков», – сказал Гаттузо.

    Лучшая история недели. Вратарь «Беневенто» забил «Милану» и принес команде первое очко в сезоне

    Источник: Football Italia

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    03.12.2017 17:29
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    Комментарии (3)
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    isco2307
    1512315357
    можна просто сказати:"Ми зіграли як інваліди, 10 місце в таблиці наш максимум"було б правдоподібніше
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    romvad
    1512316747
    Не в чем? А что насчет физики? Мёртвые же были в конце.
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    ologreds
    1694991809
    numo528011
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