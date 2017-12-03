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    РФПЛ. «Уфа» разгромила «Амкар» и вышла на шестое место

    В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле крупно победила «Амкар» – 3:0. Автором дубля стал Сильвестр Игбун, дважды забивший во втором тайме.

    Победа позволила уфимскому клубу набрать 27 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. Пермяки – 11-е.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Уфа – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 53; 2:0 – Игбун, 69; 3:0 – Обляков, 80.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий (Сафрониди, 88), Пауревич (Засеев, 84), Салатич, Кротов (Обляков, 77), Игбун.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков (Форбс, 76), Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков (Шаваев, 86), Костюков, Гол (Баланович, 60), Огуде, Эзатолахи.

    Предупреждения: Йокич, 64; Никитин, 85 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 15:50
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    Комментарии (16)
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    Burtaze
    1512306239
    упс....а говаривали "автобусы"играют.....а тут 3-0 и не жу-ж-жу....игбун нагнул амиак....
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    XaXatyn
    1512306306
    Семак сильный тренер ! Успехов и развития ему !
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    Берёза В.
    1512306317
    Плохо,всё очень плохо
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    Андрей3088
    1512306770
    Игбун - крутой форвард!!!
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    cska-62
    1512307987
    Семак - молодец, но турнирная таблица настолько плотная, что от зоны вылета фактически застраховала себя только первая пятёрка! Ну, и обеспечил себе либо прямой вылет, либо игру в переходных матчах, пока только СКА (Хабаровск). Даже у "Анжи" дела не так плохи. Пара побед и положение исправлено.
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    insider_retro
    1512311408
    Фарфан в Локо феерит, а Игбун в Уфе щемит!!! Сергей Богданович настроил на три банки!!
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    _Marqella_
    1512311521
    Писаки бомбардира опять косячат, футбольный клуб ( в данном случае УФА) не может быть женского рода. И что за клуб такой Амкара???. Надо писать Уфа разгромил Амкар...А по теме, уфимцев с уверенной победой, Богданыч красавчик...
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    +50/-50
    1512313197
    На дворе зима, а наши колотят 3:0. Счёт больше подходит Англии или Италии. У нас в это время вымучил по снежку в мороз 1:0 и достаточно.
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    OfaZavr
    1512315181
    Молодец Сергей Богданович! Не ожидал такого результата, тем более Амкар в обороне силен. Удачи Уфе!
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    ologreds
    1694991809
    numo528003
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