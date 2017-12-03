РФПЛ. «Уфа» разгромила «Амкар» и вышла на шестое место

В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле крупно победила «Амкар» – 3:0. Автором дубля стал Сильвестр Игбун, дважды забивший во втором тайме.

Победа позволила уфимскому клубу набрать 27 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. Пермяки – 11-е.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Уфа – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 53; 2:0 – Игбун, 69; 3:0 – Обляков, 80.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий (Сафрониди, 88), Пауревич (Засеев, 84), Салатич, Кротов (Обляков, 77), Игбун.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков (Форбс, 76), Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков (Шаваев, 86), Костюков, Гол (Баланович, 60), Огуде, Эзатолахи.

Предупреждения: Йокич, 64; Никитин, 85 – нет.

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