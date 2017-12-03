Кириченко: «Думаю, Кокорин понимает, что недопустимо не попасть на ЧМ при его таланте»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Хорошую игру в этом сезоне Кокорина можно объяснить тем, что он талантливый и очень сильный нападающий, помню его еще 18-летним. Сложнее было объяснить игру Кокорина до этого, когда у него получалось не все.

Наверное, в какой-то момент потерял уверенность, но сейчас, даже в проигранной «Спартаку» игре (со счетом 1:3 в 18-м туре чемпионата России 27 ноября – прим. ред.) выглядел очень хорошо — агрессивный, много цепляется за мячи, создает моменты. Не всегда забивает, но, повторюсь, он очень сильный футболист, и то, что он забивает, не должно удивлять.

Думаю, он понимает, что не попасть на домашний чемпионат мира при его таланте — это недопустимо. Так что пожелаю ему здоровья и такой же игры», — сказал Кириченко.

Напомним, что вчера Кокорин возглавил список бомбардиров РФПЛ.