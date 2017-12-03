Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Кириченко: «Думаю, Кокорин понимает, что недопустимо не попасть на ЧМ при его таланте»

    Кириченко: «Думаю, Кокорин понимает, что недопустимо не попасть на ЧМ при его таланте»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Хорошую игру в этом сезоне Кокорина можно объяснить тем, что он талантливый и очень сильный нападающий, помню его еще 18-летним. Сложнее было объяснить игру Кокорина до этого, когда у него получалось не все.

    Наверное, в какой-то момент потерял уверенность, но сейчас, даже в проигранной «Спартаку» игре (со счетом 1:3 в 18-м туре чемпионата России 27 ноября – прим. ред.) выглядел очень хорошо — агрессивный, много цепляется за мячи, создает моменты. Не всегда забивает, но, повторюсь, он очень сильный футболист, и то, что он забивает, не должно удивлять.

    Думаю, он понимает, что не попасть на домашний чемпионат мира при его таланте — это недопустимо. Так что пожелаю ему здоровья и такой же игры», — сказал Кириченко.

    Напомним, что вчера Кокорин возглавил список бомбардиров РФПЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2017 13:07
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Catastrofa
    1512297308
    Ну не зюпу же брать ! Хотя тоже возьмут !
    Ответить
    kvm5
    1512297933
    Он по любому попадет
    Ответить
    shinnik
    1512299002
    Думаю,Кокорин понимает больше чем все,кто думает,что он не понимает...
    Ответить
    богатяновский
    1512302117
    кириченко не занимайся не своим делом а лучше займись своим
    Ответить
    polt
    1512302155
    Понимал бы это Черчесов...
    Ответить
    hevbn 28
    1512302301
    Никогда особо не понимал почему Кокорин всегда считался лучшим игроком в стране, по моему Смолов всегда был лучше .То что Кокорин забивает много в этом сезоне на мой взгляд особо не о чем не говорит. Тот же Варди в Англии два года назад много забивал , но это не значит что он был лучше Кейна.
    Ответить
    пряник929
    1512304281
    СВЯЖЕТСЯ С БУРАТИНО, ПРОЛЕТИТ
    Ответить
    богатяновский
    1512317813
    Кокорин бабки получает которые тебе и не снились .Кокорин : "А кто такой Кириченко?"
    Ответить
    ologreds
    1694991811
    numo527989
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+