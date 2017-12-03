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    • Жирков — о группе на ЧМ: «У Уругвая очень сильное нападение, с ними будет тяжелее всего»

    Жирков — о группе на ЧМ: «У Уругвая очень сильное нападение, с ними будет тяжелее всего»

    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о соперниках России по групповому этапу ЧМ-2018.

    «Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на чемпионат мира, то, я думаю, они достойны внимания.

    В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например, Салах из «Ливерпуля». У Уругвая очень сильное нападение — Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всего», — сказал Жирков.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    03.12.2017 12:03
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    Комментарии (2)
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    acer2003
    1512314785
    Юра, ты не прав ! Фавориты в группе Уругвай и Египет....Тяжело будет со всеми, держитесь
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    ologreds
    1694991811
    numo527983
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