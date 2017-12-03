Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о соперниках России по групповому этапу ЧМ-2018.

«Фаворитами в группе являются наша команда и сборная Уругвая. Саудовскую Аравию мало видели в деле, не представляю, в какой футбол они играют, но если они попали на чемпионат мира, то, я думаю, они достойны внимания.

В Египте много игроков из хороших чемпионатов, например, Салах из «Ливерпуля». У Уругвая очень сильное нападение — Кавани и Суарес, так что с ними будет тяжелее всего», — сказал Жирков.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.