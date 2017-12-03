Кириченко: «Сборная России может играть с любым соперником»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поразмышлял о перспективах сборной России на предстоящем летом чемпионате мира-2018. Специалист не считает нашу команду топ-сборной.

«Понятно, что у нас не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно, по крайне мере, есть стопроцентная самоотдача. Опять же игра с испанцами. Можно делать скидку, что она товарищеская, но россияне выглядели лучше, в атаке – острее.

У аргентинцев острых моментов было два-три. Другое дело, что самим не удалось многое впереди. Как отметил сам Станислав Черчесов, не удавалось после отбора переходить быстро в атаку, потому что попадали под прессинг», – сказал Кириченко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.