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    • Кириченко: «Сборная России может играть с любым соперником»

    Кириченко: «Сборная России может играть с любым соперником»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поразмышлял о перспективах сборной России на предстоящем летом чемпионате мира-2018. Специалист не считает нашу команду топ-сборной.

    «Понятно, что у нас не топ-сборная, но я видел, что мы можем играть с кем угодно, по крайне мере, есть стопроцентная самоотдача. Опять же игра с испанцами. Можно делать скидку, что она товарищеская, но россияне выглядели лучше, в атаке – острее.

    У аргентинцев острых моментов было два-три. Другое дело, что самим не удалось многое впереди. Как отметил сам Станислав Черчесов, не удавалось после отбора переходить быстро в атаку, потому что попадали под прессинг», – сказал Кириченко.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    03.12.2017 11:53
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Serjoga
    1512293015
    Все правильно! И сборная Гибралтара может играть с любым соперником! Кто бы спорил! Вопрос в другом: может ли сборная России ПОБЕЖДАТЬ любого соперника? Очень в этом сомневаюсь!
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    APchelov
    1512293696
    Каждый человек умеет рисовать. Вопрос - как. И купят ли
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    богатяновский
    1512316387
    Слушай Кириченко ты иди своими обязанностями лучше займись а то на центральном рынке всекут тебе расчирикался иди тренеруся
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    Таганский
    1512379699
    Может играть, а может и опозориться..
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    ologreds
    1694991811
    numo527981
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