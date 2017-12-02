Лингард — о Де Хеа: «Здорово, что у нас есть стабильный голкипер, который всегда выручит»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал гостевую победу в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).

«Ребята очень старались, особенно в первой половине, когда мы находились под давлением. Во втором тайме нам пришлось перестроиться.

Давид де Хеа позволил нам удержать счет. Он один из лучших вратарей в мире. Здорово, что у нас есть стабильный голкипер, который всегда выручит.

Дисквалификация Погба на матч с «Сити» — заметная потеря, но в команде есть игроки, которые могут помочь с этим справиться», — сказал Лингард.

Де Хеа совершил 14 сэйвов в этом матче и установил новый рекорд АПЛ. «Арсенал» нанес 33 удара по воротам «МЮ».