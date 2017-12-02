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    • Лингард — о Де Хеа: «Здорово, что у нас есть стабильный голкипер, который всегда выручит»

    Лингард — о Де Хеа: «Здорово, что у нас есть стабильный голкипер, который всегда выручит»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал гостевую победу в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).

    «Ребята очень старались, особенно в первой половине, когда мы находились под давлением. Во втором тайме нам пришлось перестроиться.

    Давид де Хеа позволил нам удержать счет. Он один из лучших вратарей в мире. Здорово, что у нас есть стабильный голкипер, который всегда выручит.

    Дисквалификация Погба на матч с «Сити» — заметная потеря, но в команде есть игроки, которые могут помочь с этим справиться», — сказал Лингард.

    Де Хеа совершил 14 сэйвов в этом матче и установил новый рекорд АПЛ. «Арсенал» нанес 33 удара по воротам «МЮ».

    Источник: BBC

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    02.12.2017 23:43
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