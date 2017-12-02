Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • 14 сэйвов Де Хеа в матче против «Арсенала» – новый рекорд сезона в АПЛ

    14 сэйвов Де Хеа в матче против «Арсенала» – новый рекорд сезона в АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

    Голкипер «красных дьяволов» совершил 14 сэйвов. Показатель является рекордным для всех вратарей турнира в текущем сезоне.

    В матче на «Эмирейтс» 27-летний футболист сборной Испании также отразил удар одноклубника Ромелу Лукаку по собственным воротам.

    Согласно официальному сайту Премьер-лиги, «канониры» нанесли 33 удара по воротам соперника. Манчестерский клуб ударил в сторону ворот команды Арсена Венгера восемь раз.

    Де Хеа пополнил состав «Юнайтед» в июле 2011 года, перейдя из «Атлетико» за 25 миллионов евро. В составе манкунианцев он трижды выиграл Суперкубок Англии, по одному разу – АПЛ, Лигу Европы, Кубок страны и Лиги.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    серега кашин
    1512243869
    он поистине был лучший
    Ответить
    SunRomeS
    1512244619
    Стоял просто как бог.
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512244969
    Лучший,ёптить
    Ответить
    filosof sparty
    1512246232
    Это надо было видеть...БРАВО!!!
    Ответить
    lekseij2007
    1512246590
    ЦСКА не забьет ему (
    Ответить
    ФК Факел
    1512248774
    Это еще раз доказывает что Вратарь один из Лучших в мире на данный момент времени
    Ответить
    Енисей - чемпион !
    1512249870
    Да лучший ... Особенный на него молиться должен . Где бы был он и МЮ без Давидоса ..
    Ответить
    Сержтир
    1512250812
    Де Хеа красавчик.
    Ответить
    ologreds
    1694991815
    numo527934
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+