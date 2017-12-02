14 сэйвов Де Хеа в матче против «Арсенала» – новый рекорд сезона в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Голкипер «красных дьяволов» совершил 14 сэйвов. Показатель является рекордным для всех вратарей турнира в текущем сезоне.

В матче на «Эмирейтс» 27-летний футболист сборной Испании также отразил удар одноклубника Ромелу Лукаку по собственным воротам.

Согласно официальному сайту Премьер-лиги, «канониры» нанесли 33 удара по воротам соперника. Манчестерский клуб ударил в сторону ворот команды Арсена Венгера восемь раз.

Де Хеа пополнил состав «Юнайтед» в июле 2011 года, перейдя из «Атлетико» за 25 миллионов евро. В составе манкунианцев он трижды выиграл Суперкубок Англии, по одному разу – АПЛ, Лигу Европы, Кубок страны и Лиги.