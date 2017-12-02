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    • Геркус: «Обсуждаем, можно ли отправить всех игроков «Локо» вокруг Земли, чтобы они играли, как Фарфан» 

    Геркус: «Обсуждаем, можно ли отправить всех игроков «Локо» вокруг Земли, чтобы они играли, как Фарфан» 

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Рубин» (1:0). Он также отметил игру нападающего железнодорожников Джефферсона Фарфана, который недавно вернулся из расположения сборной Перу после стыковых матчей к ЧМ-2018 с Новой Зеландией.

    «Игра очень эмоциональная. Теперь вот так в конце выигрываем. Очень напряженно для болельщиков и драматично. Интрига до конца держится.

    Фарфан приходит в фантастическую форму. Мы сейчас обсуждаем, можно ли всех футболистов отправить вокруг земного шара. Надо рассмотреть и всех в Перу отправить. Потом — в Новую Зеландию и обратно. Если после этого будут так играть, мы готовы на что хотите, даже в тур отправить. Потрясающе, мы очень рады.

    Очень важная игра предстоит в Чехии «Фаставом» 7 декабря в Лиге Европы. — прим. ред.). Все мысли о ней. Ребята не празднуют. Завтра будут восстанавливаться. Настроены на следующие игры, продолжаем борьбу, ничего не изменилось. Просто сделали еще один шаг к, наверное, успешному выступлению.

    Привыкли ли к победам? Нет. К такому нельзя привыкать», — сказал Геркус.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 19:16
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    Комментарии (5)
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    Fan Loko mik
    1512231754
    Красавцы ничего не скажешь, так держать! Фарфану респект и уважуха!!!
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    insider_retro
    1512233277
    Игра Фарфана в этом сезоне - это дар, который превращает любой матч в надежду, а многие моменты в угрозы, что и приводит к результату!!..
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    anri1703
    1512234739
    да с фарфаном конечно повезло ) нашел Семин решение проблемы с нападающим здорово что смогли рубин выйграть
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    anri1703
    1512234772
    жаль что урал очки у зенита не смог отобрать
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    ologreds
    1694991817
    numo527897
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