Геркус: «Обсуждаем, можно ли отправить всех игроков «Локо» вокруг Земли, чтобы они играли, как Фарфан» 

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Рубин» (1:0). Он также отметил игру нападающего железнодорожников Джефферсона Фарфана, который недавно вернулся из расположения сборной Перу после стыковых матчей к ЧМ-2018 с Новой Зеландией.

«Игра очень эмоциональная. Теперь вот так в конце выигрываем. Очень напряженно для болельщиков и драматично. Интрига до конца держится.

Фарфан приходит в фантастическую форму. Мы сейчас обсуждаем, можно ли всех футболистов отправить вокруг земного шара. Надо рассмотреть и всех в Перу отправить. Потом — в Новую Зеландию и обратно. Если после этого будут так играть, мы готовы на что хотите, даже в тур отправить. Потрясающе, мы очень рады.

Очень важная игра предстоит в Чехии (с «Фаставом» 7 декабря в Лиге Европы. — прим. ред.). Все мысли о ней. Ребята не празднуют. Завтра будут восстанавливаться. Настроены на следующие игры, продолжаем борьбу, ничего не изменилось. Просто сделали еще один шаг к, наверное, успешному выступлению.

Привыкли ли к победам? Нет. К такому нельзя привыкать», — сказал Геркус.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка.