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    • Бердыев: «Сломало ли удаление Наваса игру с «Локомотивом»? В целом, да»

    Бердыев: «Сломало ли удаление Наваса игру с «Локомотивом»? В целом, да»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России.

    «Можно ли сказать, что удаление Наваса (на 80-й минуте – прим. «Бомбардира») сломало игру? В целом, да.

    Мы провели неплохую игру, но сказалось перестроение в конце матча и потеря концентрации. Поэтому и проиграли. Голы на последних минутах являются следствием потери концентрации. Мы столько работаем над этим, но, видимо, мало. Будем еще работать», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин назвал матч с казанским клубом самым сложным в сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 18:52
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    Комментарии (9)
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    Вомбат
    1512230400
    Советский Спорт пишет, что питерский арбитр Лапочин по известным причинам нагло подсуживал казанцам, пропуская почти все их фолы, и фиксируя все фолы Локомотива. Я игру не смотрел, а из статей в СМИ не понять почему он в итоге все-таки помог Локомотиву?
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    Chernyi Lis
    1512230615
    игру ломает каждый раз твой любимчик каннун(((((бездарный!
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    silver29
    1512230901
    Палыч и Ко закончат этот календарный год в лидерах, наша победная игра с коняхами и минимум ничейка Ахмата с зеней и весна будет очень жаркой.
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    a-rakhmatov
    1512232882
    В последнее время у Рубина все игры сломаны, в нападении нет нормальных игроков.....да и сам Бердыев теряет свою форму, в общем глубокий кризис в команде....
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    insider_retro
    1512232942
    Потеря игрока всегда проблема для команды и тренера, особенно в конце игры... Но всё же, Рубин просто потерял способность находить контраргументы в матчах с любым соперником... Локо для Рубина пока непреодолимая высота...
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    Serjoga
    1512233273
    Слишком многого хотят от Наваса! Он уже не тот, когда, действительно, был бесценен! Вспомним как он в матче Ростова с Мордовией лишил ростовчан золота! И сейчас такой же косяк! Ничего удивительного! Пропущены сборы, семейные неприятности! По скорости он уступает молодым напам, вот и результат! Переоценили его возможности в этом году!
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    ologreds
    1694991817
    numo527894
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