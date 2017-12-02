Бердыев: «Сломало ли удаление Наваса игру с «Локомотивом»? В целом, да»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Можно ли сказать, что удаление Наваса (на 80-й минуте – прим. «Бомбардира») сломало игру? В целом, да.

Мы провели неплохую игру, но сказалось перестроение в конце матча и потеря концентрации. Поэтому и проиграли. Голы на последних минутах являются следствием потери концентрации. Мы столько работаем над этим, но, видимо, мало. Будем еще работать», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин назвал матч с казанским клубом самым сложным в сезоне.