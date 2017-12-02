Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Семин назвал матч с «Рубином» самым тяжелым в сезоне

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Рубином» в матче 19-го тура РФПЛ.

    «В первом тайме мы проигрывали во многих эпизодах. Моментов как таковых у наших ворот не было, но и мы ничего не имели. Во втором тайме ребята нашли в себе силы, и это самое главное. Молодцы! Правильно перестроились.

    Что касается удаления, то это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее, чем он. Поэтому и произошло нарушение (и удаление в концовке – прим. «Бомбардира»).

    В целом я очень доволен. Это была тяжелейшая игра. Такой тяжелой у нас еще не было. Казань очень сильно играет в обороне», — сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Московский клуб продолжил лидерство в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fortune-bva
    1512233482
    Главное выиграли, игра была ужасная! Вспоминаются годы чемпионства локо, когда было так же на последних минутах вытаскивали победы...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512243189
    С ПОБЕДОЙ ЛОКО! С ПОБЕДОЙ ПАЛЫЧ! ВЕЛИКОЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗ БОЛИ.
    Ответить
    ologreds
    1694991817
    numo527893
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+