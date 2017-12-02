Семин назвал матч с «Рубином» самым тяжелым в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Рубином» в матче 19-го тура РФПЛ.

«В первом тайме мы проигрывали во многих эпизодах. Моментов как таковых у наших ворот не было, но и мы ничего не имели. Во втором тайме ребята нашли в себе силы, и это самое главное. Молодцы! Правильно перестроились.

Что касается удаления, то это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее, чем он. Поэтому и произошло нарушение (и удаление в концовке – прим. «Бомбардира»).

В целом я очень доволен. Это была тяжелейшая игра. Такой тяжелой у нас еще не было. Казань очень сильно играет в обороне», — сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Московский клуб продолжил лидерство в турнирной таблице чемпионата.