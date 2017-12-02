Победный гол Фарфана «Рубину» стал для него шестым в последних семи матчах за «Локомотив»

«Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0.

Победный гол забил Джефферсон Фарфан. Для перуанца мяч стал седьмым в последних шести играх за московский клуб.

Команда Юрия Семина лидирует в чемпионской гонке РФПЛ.

Фарфан в последних шести матчах за «Локомотив»:

Зенит – Локомотив – 0:3 (0:0) – дубль

Локомотив – Шериф – 1:2 (1:1) – гол

Локомотив – ЦСКА – 2:2 (1:2) – голевая передача

Локомотив – Копенгаген – 2:1 (1:1) – дубль

СКА-Хабаровск – Локомотив – 1:2 (1:1) – гол и незабитый пенальти

Локомотив – Рубин – 1:0 (0:0) – гол