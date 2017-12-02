Победный гол Фарфана «Рубину» стал для него шестым в последних семи матчах за «Локомотив»

«Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0.
Победный гол забил Джефферсон Фарфан. Для перуанца мяч стал седьмым в последних шести играх за московский клуб.
Команда Юрия Семина лидирует в чемпионской гонке РФПЛ.
Фарфан в последних шести матчах за «Локомотив»:
Зенит – Локомотив – 0:3 (0:0) – дубль
Локомотив – Шериф – 1:2 (1:1) – гол
Локомотив – ЦСКА – 2:2 (1:2) – голевая передача
Локомотив – Копенгаген – 2:1 (1:1) – дубль
СКА-Хабаровск – Локомотив – 1:2 (1:1) – гол и незабитый пенальти