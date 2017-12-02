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    • Победный гол Фарфана «Рубину» стал для него шестым в последних семи матчах за «Локомотив»

    Победный гол Фарфана «Рубину» стал для него шестым в последних семи матчах за «Локомотив»

    «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0.

    Победный гол забил Джефферсон Фарфан. Для перуанца мяч стал седьмым в последних шести играх за московский клуб.

    Команда Юрия Семина лидирует в чемпионской гонке РФПЛ.

    Фарфан в последних шести матчах за «Локомотив»:

    Зенит – Локомотив – 0:3 (0:0) – дубль

    Локомотив – Шериф – 1:2 (1:1) – гол

    Локомотив – ЦСКА – 2:2 (1:2) – голевая передача

    Локомотив – Копенгаген – 2:1 (1:1) – дубль

    СКА-Хабаровск – Локомотив – 1:2 (1:1) – гол и незабитый пенальти

    Локомотив – Рубин – 1:0 (0:0) – гол

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 18:42
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    Комментарии (6)
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    Fan Loko mik
    1512231220
    Такими темпами НАШ ФАРФАНЧИК станет лучшим бомбардиром ЧР!!! Кстати об отсутствии Ари уже все забыли!!!
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    alex kidn
    1512238274
    А что будет, когда выйдет Ари
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    DOCTOR PENALTY
    1512243411
    Надеемся, что это только начало.
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    VVM1964
    1512244337
    Молитесь на " Фарфана " , он у Вас сейчас - царь и бог и " палочка - выручалочка "
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    loko-the_best
    1512303912
    Наша причина болеть и за Перу на ЧМ
    Ответить
    ologreds
    1694991817
    numo527891
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