АПЛ. «Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Азара

Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Ньюкасл Юнайтед» закончился со счетом 3:1.

В составе хозяев Эден Азар оформил дубль, Альваро Мората забил один мяч. У гостей отличился Дуайт Гэйл.

Команда Антонио Конте набрала 32 очка и сравнялась с «Манчестер Юнайтед», но сохранила третью строчку в турнирной таблице из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Подопечные Рафаэля Бенитеса с 15-ю баллами находятся на 12-м месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Челси – Ньюкасл Юнайтед – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Гэйл, 12; 1:1 – Азар, 21; 2:1 – Мората, 33; 3:1 – Азар, 74 (с пенальти).

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