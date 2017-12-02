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    • Пономарев на 100 процентов уверен, что россияне преодолеют групповой этап на ЧМ-2018

    Пономарев на 100 процентов уверен, что россияне преодолеют групповой этап на ЧМ-2018

    Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев абсолютно уверен, что Россия не испытает трудностей с выходом из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года.

    Вчера по итогам жеребьевки стало известно, что соперниками подопечных Станислава Черчесова будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

    «У нас хорошая группа. Уже со многими общался после жеребьевки, и получившийся квартет, кажется, всем нравится. Египет и Саудовская Авария – не футбольные страны. Понятное дело, что и к ним нужно серьезно относится, но в плей-офф мы выйдем – это 100 процентов», – сказал Пономарев.

    Первый в истории мундиаль в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: Газета.ру

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    02.12.2017 14:10
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