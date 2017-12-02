Пономарев на 100 процентов уверен, что россияне преодолеют групповой этап на ЧМ-2018

Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев абсолютно уверен, что Россия не испытает трудностей с выходом из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Вчера по итогам жеребьевки стало известно, что соперниками подопечных Станислава Черчесова будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

«У нас хорошая группа. Уже со многими общался после жеребьевки, и получившийся квартет, кажется, всем нравится. Египет и Саудовская Авария – не футбольные страны. Понятное дело, что и к ним нужно серьезно относится, но в плей-офф мы выйдем – это 100 процентов», – сказал Пономарев.

Первый в истории мундиаль в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.