Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Пруццо: «Ювентус» в матче с «Наполи» припарковал у своих ворот два автобуса»

    Пруццо: «Ювентус» в матче с «Наполи» припарковал у своих ворот два автобуса»

    Бывший нападающий «Ромы» и «Фиорентины» Роберто Пруццо прокомментировал минимальную победу «Ювентуса» над «Наполи» (1:0) в выездном матче 15-го тура Серии А.

    После добытых трех очков на стадионе «Сан Паоло» «старая синьора» сократила отрыв в турнирной таблице от лидирующих неаполитанцев до одного балла.

    «Автобусы сейчас в моде и Аллегри припарковал парочку у своих ворот, чтобы вернуться домой с победой.

    Не думаю, что «Наполи», но «Ювентус» привел в действие свои сильные стороны. У неаполитанцев нет альтернативы, и их стиль футбола работает только в том случае, если они быстро передвигаются по полю, поскольку в тот момент, когда команда Маурицио Сарри сбрасывает скорость, ей приходится бороться», – сказал Пруццо.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    hevbn 28
    1512213146
    Я вообще не очень понимаю эту тему про "автобусы" любая команда играет в тот футбол который должен дать им победу, то что Юве. действительно просидел у своих ворот весь матч это конечно факт, но вспоминая слова Екатерины второй " победителей не судят", да все больше команд играют в этот пресловутый "автобус", но единственный способ сделать чтобы этих команд стало меньше обыгрывать их.
    Ответить
    ologreds
    1694991819
    numo527856
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+