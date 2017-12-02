Пруццо: «Ювентус» в матче с «Наполи» припарковал у своих ворот два автобуса»

Бывший нападающий «Ромы» и «Фиорентины» Роберто Пруццо прокомментировал минимальную победу «Ювентуса» над «Наполи» (1:0) в выездном матче 15-го тура Серии А.

После добытых трех очков на стадионе «Сан Паоло» «старая синьора» сократила отрыв в турнирной таблице от лидирующих неаполитанцев до одного балла.

«Автобусы сейчас в моде и Аллегри припарковал парочку у своих ворот, чтобы вернуться домой с победой.

Не думаю, что «Наполи», но «Ювентус» привел в действие свои сильные стороны. У неаполитанцев нет альтернативы, и их стиль футбола работает только в том случае, если они быстро передвигаются по полю, поскольку в тот момент, когда команда Маурицио Сарри сбрасывает скорость, ей приходится бороться», – сказал Пруццо.