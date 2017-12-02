Веретенников заявил, что сборная России обязана выходить из группы на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников считает, что национальная команда в любом случае должна преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира-2018.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Группа достаточно проходимая. Самые серьезные соперники – Египет и Уругвай. Из такой группы нужно выходить в любом случае. У египтян очень приличная команда и Салах много забивает в Англии. У южноамериканцев – сильный подбор исполнителей. Хорошо, что стартуем с Саудовской Аравией. В первом матче в Лужниках при полных трибунах родные стены должны помочь.

Мнения могут быть разными, но уже на нескольких турнирах мы не выходили из проходимых групп. Сейчас мы играем дома, и я верю, что наша сборная выйдет из группы», – сказал Веретенников.

Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.