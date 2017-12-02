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    • Веретенников заявил, что сборная России обязана выходить из группы на ЧМ-2018

    Веретенников заявил, что сборная России обязана выходить из группы на ЧМ-2018

    Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников считает, что национальная команда в любом случае должна преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира-2018.

    Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Группа достаточно проходимая. Самые серьезные соперники – Египет и Уругвай. Из такой группы нужно выходить в любом случае. У египтян очень приличная команда и Салах много забивает в Англии. У южноамериканцев – сильный подбор исполнителей. Хорошо, что стартуем с Саудовской Аравией. В первом матче в Лужниках при полных трибунах родные стены должны помочь.

    Мнения могут быть разными, но уже на нескольких турнирах мы не выходили из проходимых групп. Сейчас мы играем дома, и я верю, что наша сборная выйдет из группы», – сказал Веретенников.

    Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2017 13:05
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    Комментарии (3)
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    acer2003
    1512210008
    Эти прорицатели уже притомили ...
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    Ruryu
    1512216209
    Что-то не припомню,сам Олег,выходил из группы???
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    ologreds
    1694991819
    numo527852
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