Павлюченко назвал сборную России фаворитом своей группы на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.

Напомним, что россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Если посмотреть на имена сборных, то, казалось бы, повезло. Но тяжело сказать, все-таки каждая команда будет биться, словно это их последний матч. Тем не менее я считаю, что выходить из группы обязаны, победив в двух первых матчах, чтобы поединок с Уругваем не стал решающим. Наверное, именно с уругвайцами будем биться за первое место.

Выиграем два матча — будет все в порядке, хотя Египет — это тоже не подарок, тоже крепкая команда. Да все научились играть в футболе, и поэтому тяжело будет в любом случае. Но я считаю, что в этой группе мы фавориты, тем более играем дома», — заявил Павлюченко в эфире телеканала «Россия 24».