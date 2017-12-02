Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Павлюченко назвал сборную России фаворитом своей группы на ЧМ-2018

    Павлюченко назвал сборную России фаворитом своей группы на ЧМ-2018

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.

    Напомним, что россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    «Если посмотреть на имена сборных, то, казалось бы, повезло. Но тяжело сказать, все-таки каждая команда будет биться, словно это их последний матч. Тем не менее я считаю, что выходить из группы обязаны, победив в двух первых матчах, чтобы поединок с Уругваем не стал решающим. Наверное, именно с уругвайцами будем биться за первое место.

    Выиграем два матча — будет все в порядке, хотя Египет — это тоже не подарок, тоже крепкая команда. Да все научились играть в футболе, и поэтому тяжело будет в любом случае. Но я считаю, что в этой группе мы фавориты, тем более играем дома», — заявил Павлюченко в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dominator777
    1512200057
    Потенциальные шансы на выход из группы нашей сборной просто колоссальные. Однако, как сборная распорядится этими шансами, наверное и всевышний не предскажет. Из такой группы, да на домашнем чемпионате - обязаны выходить без "сюрпризов".
    Ответить
    acer2003
    1512200117
    Сборная России не может быть фаворитом ....
    Ответить
    Kollljan
    1512200608
    В группе "А" очень повезло Уругваю. Три дохлых соперника для них. В Уругвае праздник.
    Ответить
    XaXatyn
    1512201017
    Угу фавориты , посмотрим как играть будут
    Ответить
    RedGreenHooligan
    1512201400
    группа безумно тяжелая... соперники очень ровные, пожалуйтолько арабы вглядят по слабее всех... борьба будет не шуточной, шансы на выход примерно 30-35%
    Ответить
    BarStep
    1512202508
    На ЧМ случайно не попадают... Пожалуй только хозяева этих турниров. Халява закончилась - теперь нужно только пахать...
    Ответить
    OfaZavr
    1512205264
    очень рано многие уверовали, как бы что не вышло.
    Ответить
    афоня72
    1512210906
    Посмотрите на рейтинг.., ну и кто фаворит??
    Ответить
    Platon Faustov
    1512304192
    Я когда курну, тоже чушь всякую несу...
    Ответить
    ologreds
    1694991821
    numo527832
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+