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    • РФПЛ. «Зенит» победил «Урал», лидер «Локомотив» примет «Рубин»

    РФПЛ. «Зенит» победил «Урал», лидер «Локомотив» примет «Рубин»

    Сегодня, 2 декабря, 19 тур РФПЛ продолжится тремя матчами. Откроется программа дня встречей в Химках, где московское «Динамо» примет «Ростов». Бело-голубые идут в зоне переходных матчей, отставая от идущего 12-м «Рубина» на четыре очка.

    Лидер чемпионата – московский «Локомотив» – на своем поле примет казанский «Рубин». Волжане последний раз одерживали победу 15 октября. А красно-зеленые в этот же день последний раз проигрывали.

    Самый дорогой состав турнира – санкт-петербургский «Зенит» – дома сыграет с екатеринбургским «Уралом». В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Маммана, 6 (автогол); 1:1 – Портнягин, 31 (автогол); 2:1 – Кокорин, 76.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Ростов – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бечирай, 42; 2:0 – Ташаев, 45.

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

    2 декабря, 16:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 15:57
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    Комментарии (8)
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    VIKZH
    1512193339
    Для зенита каждая игра - финал
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    OfaZavr
    1512204443
    Давай Урал настройся, подготовься и покажи мешкам-симулянтам хорошую игру!
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    арейская
    1512206808
    Почему Зенит в 19,00, была-же информация что матч перенесён на 5 часов раньше назначенного времени, т.е 14,00?
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    Kotofey75
    1512213633
    За одну щечку Зинуле положили))
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    DOCTOR PENALTY
    1512219759
    Урал - молодцы! Жаль чуть-чуть не дотерпели.
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    ologreds
    1694991823
    numo527820
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