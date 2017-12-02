РФПЛ. «Зенит» победил «Урал», лидер «Локомотив» примет «Рубин»

Сегодня, 2 декабря, 19 тур РФПЛ продолжится тремя матчами. Откроется программа дня встречей в Химках, где московское «Динамо» примет «Ростов». Бело-голубые идут в зоне переходных матчей, отставая от идущего 12-м «Рубина» на четыре очка.

Лидер чемпионата – московский «Локомотив» – на своем поле примет казанский «Рубин». Волжане последний раз одерживали победу 15 октября. А красно-зеленые в этот же день последний раз проигрывали.

Самый дорогой состав турнира – санкт-петербургский «Зенит» – дома сыграет с екатеринбургским «Уралом». В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Маммана, 6 (автогол); 1:1 – Портнягин, 31 (автогол); 2:1 – Кокорин, 76.

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Динамо (Москва) – Ростов – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бечирай, 42; 2:0 – Ташаев, 45.

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

2 декабря, 16:30 по московскому времени

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