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    Дешам: «Не сказал бы, что Франция – фаворит группы ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о соперниках по групповой стадии чемпионата мира-2018.

    «Мы собираемся основательно подготовится к чемпионату мира. Со сборной Дании знакомы хорошо, ведь несколько раз встречались ранее. С Перу и Австралией играли не столь часто.

    Не сказал бы, что мы – фавориты группы. У нас была похожая ситуация в 2002 по 2010 годах, но все знают, как это закончилось. Как бы то ни было, мы будем работать и приедем на турнир с большими амбициями», – сказал специалист.

    С расписанием сборной Франции и других команд можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки.

    Источник: L' Equipe

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    02.12.2017 01:31
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    Комментарии (3)
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1512173162
    Уж больно заносчивые эти лягушатники. Буду болеть за инков и крокодилов Данди.
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    Danish Dynamite
    1512383699
    Били мы их в 2002-м, тоже на ЧМ. По силам вполне и теперь.
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    ologreds
    1694991823
    numo527814
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