Дешам: «Не сказал бы, что Франция – фаворит группы ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о соперниках по групповой стадии чемпионата мира-2018.

«Мы собираемся основательно подготовится к чемпионату мира. Со сборной Дании знакомы хорошо, ведь несколько раз встречались ранее. С Перу и Австралией играли не столь часто.

Не сказал бы, что мы – фавориты группы. У нас была похожая ситуация в 2002 по 2010 годах, но все знают, как это закончилось. Как бы то ни было, мы будем работать и приедем на турнир с большими амбициями», – сказал специалист.

С расписанием сборной Франции и других команд можно ознакомиться по ссылке.

Ранее «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки.