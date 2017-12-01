Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Промес не вышел на матч с «Арсеналом» из-за усталости, у Зе Луиша проблемы с ногтями ног

    Промес не вышел на матч с «Арсеналом» из-за усталости, у Зе Луиша проблемы с ногтями ног

    «Спартак» играет на выезде с «Арсеналом» в матче 19-го тура РФПЛ (0:0, 42-я минута).

    Главный тренер красно-белых Массимо Каррера дал интервью перед матчем.

    «Мы должны так же ударно сыграть, как с «Зенитом» (3:1). Встречаемся с командой, которая побеждала «Зенит» и ЦСКА, то есть это не последняя команда. Знаем, что будет сложно, и мы должны выложиться максимально.

    Почему в составе нет нескольких основных игроков? Единственный, у кого есть проблемы, помимо Комбарова, — это Квинси. У него проблема с икроножной мышцей, небольшая усталость, и мы его оставили дома отдохнуть. У Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах, и посмотрим, удастся ли ему сегодня надеть бутсы. Безусловно, у нас имеются и другие футболисты «Спартака», и я уверен, что те, кто будет играть, выполнят свой долг на сто процентов.

    Сейчас мы думаем об игре с «Арсеналом». Об остальных играх будем думать потом», — заявил итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Туле.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2017 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Chesn0k
    1512151605
    то мышцы пресса порваны, то ногти ног не в порядке, экзотика
    Ответить
    shinnik
    1512151782
    Зе Усенцы...
    Ответить
    aam
    1512153699
    Ногти подстригать иногда нужно. объясните ему это.
    Ответить
    Ara Raisovich
    1512153750
    По деревьям лазил, что ли? А бутсы пусть как волк в "Ну погоди!" конёчки наденет))
    Ответить
    Пестрый
    1512154816
    Проблемы с ногтями?? Отговорка для дет сада что ли??))))
    Ответить
    Бриг
    1512156404
    У меня есть педикюрша надежная. Пусть обращается басурман.
    Ответить
    paracetamol
    1512163305
    Ногти нужно стричь. Регулярно!
    Ответить
    спанчес
    1512192425
    че то я подустал не пойду на работу сегодня.
    Ответить
    ilichkadr
    1512324149
    У Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах, как у волка с "Ну, погоди"? Надо полагать бутсы не налазят или это всё от папуасов, денег не хватает на ножницы? Похоже отращивать ногти и не стричь это в крови............
    Ответить
    ologreds
    1694991825
    numo527785
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+