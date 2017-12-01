Промес не вышел на матч с «Арсеналом» из-за усталости, у Зе Луиша проблемы с ногтями ног

«Спартак» играет на выезде с «Арсеналом» в матче 19-го тура РФПЛ (0:0, 42-я минута).

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера дал интервью перед матчем.

«Мы должны так же ударно сыграть, как с «Зенитом» (3:1). Встречаемся с командой, которая побеждала «Зенит» и ЦСКА, то есть это не последняя команда. Знаем, что будет сложно, и мы должны выложиться максимально.



Почему в составе нет нескольких основных игроков? Единственный, у кого есть проблемы, помимо Комбарова, — это Квинси. У него проблема с икроножной мышцей, небольшая усталость, и мы его оставили дома отдохнуть. У Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах, и посмотрим, удастся ли ему сегодня надеть бутсы. Безусловно, у нас имеются и другие футболисты «Спартака», и я уверен, что те, кто будет играть, выполнят свой долг на сто процентов.



Сейчас мы думаем об игре с «Арсеналом». Об остальных играх будем думать потом», — заявил итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Туле.