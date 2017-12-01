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    • Головин, Игнашевич, Набабкин – в основе ЦСКА на матч с «Тосно»; Заболотный и Марков сыграют на острие гостей

    Головин, Игнашевич, Набабкин – в основе ЦСКА на матч с «Тосно»; Заболотный и Марков сыграют на острие гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура РФПЛ между московским ЦСКА и «Тосно» из Ленинградской области.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:30 по Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 18:30
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    Комментарии (3)
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    Татарин за ЦСКА
    1512142415
    Ну пусть победит сильнейший и без травм
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    vitvik
    1512150950
    Заболотный и Марков играют на острие гостей, а забивают хозяева. Да много как!
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    ologreds
    1694991825
    numo527774
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