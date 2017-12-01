Головин, Игнашевич, Набабкин – в основе ЦСКА на матч с «Тосно»; Заболотный и Марков сыграют на острие гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура РФПЛ между московским ЦСКА и «Тосно» из Ленинградской области.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:30 по Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

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