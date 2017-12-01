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    • Геркус видит в соперниках России по группе ЧМ-2018 Мексику, Исландию и Японию

    Геркус видит в соперниках России по группе ЧМ-2018 Мексику, Исландию и Японию

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сделал прогноз на жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2018. Функционер предрекает нам мексиканцев, исландцев и японцев.

    «Сегодня жеребьквка ЧМ-2018. Сделаю и свой прогноз по соперникам сборной России! Мексика — их флаг мне что-то напоминает, ну и играют они в задорный футбол.

    Исландия — любимая сборная наших болельщиков. Если исландцев будет мало, часть наших всегда их поддержит. Япония — мне нравится эта страна, и за нами есть должок за 2002-й», – написал Геркус.

    Мероприятие в Государственном Кремлевском дворце начнется в 18:00 по Москве.

    Главные факты о жеребьевке ЧМ-2018, которые нужно знать до ее начала

    Источник: Instagram

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    01.12.2017 13:38
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vladik12
    1512124765
    Илюша совсем не хочет, чтобы мы выходили.
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    Бубновский
    1512133673
    ....пфф....то же мне, осминог пауль!!!!!
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    Татарин за ЦСКА
    1512143958
    ни одной Сборной не угадал
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    ologreds
    1694991827
    numo527750
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