Геркус видит в соперниках России по группе ЧМ-2018 Мексику, Исландию и Японию

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сделал прогноз на жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2018. Функционер предрекает нам мексиканцев, исландцев и японцев.

«Сегодня жеребьквка ЧМ-2018. Сделаю и свой прогноз по соперникам сборной России! Мексика — их флаг мне что-то напоминает, ну и играют они в задорный футбол.

Исландия — любимая сборная наших болельщиков. Если исландцев будет мало, часть наших всегда их поддержит. Япония — мне нравится эта страна, и за нами есть должок за 2002-й», – написал Геркус.

Мероприятие в Государственном Кремлевском дворце начнется в 18:00 по Москве.

Главные факты о жеребьевке ЧМ-2018, которые нужно знать до ее начала