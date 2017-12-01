Поль Погба поддержал дисквалифицированного Эвра

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал слова поддержки дисквалифицированному за удар болельщика в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» защитнику Патрису Эвра.

«Сейчас его образ представили не в лучшем свете, но я знаю, что Эвра – золотой парень. Он действительно всегда помогает команде и персоналу. Даже на скамейке этот человек будет всех поддерживать.

Он является одним из немногих, кто всегда подбадривает молодых футболистов, говоря: «Сыграй лучше меня». Он настоящий лидер, большой брат для всех нас, дядя Пэт, как я его называю. Он дядя для всех», – приводит слова Погба SFR Sport.

Напомним, что «Марсель» разорвал контракт с Эвра после драки с болельщиком, а УЕФА дисквалифицировал футболиста до июля 2018 года.