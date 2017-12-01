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    Поль Погба поддержал дисквалифицированного Эвра

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказал слова поддержки дисквалифицированному за удар болельщика в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» защитнику Патрису Эвра.

    «Сейчас его образ представили не в лучшем свете, но я знаю, что Эвра – золотой парень. Он действительно всегда помогает команде и персоналу. Даже на скамейке этот человек будет всех поддерживать.

    Он является одним из немногих, кто всегда подбадривает молодых футболистов, говоря: «Сыграй лучше меня». Он настоящий лидер, большой брат для всех нас, дядя Пэт, как я его называю. Он дядя для всех», – приводит слова Погба SFR Sport.

    Напомним, что «Марсель» разорвал контракт с Эвра после драки с болельщиком, а УЕФА дисквалифицировал футболиста до июля 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 07:05
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    Комментарии (4)
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    сапёр75
    1512105011
    Ух ты
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    XaXatyn
    1512107172
    Я понимаю хватает идиотов , но это не оправдывает Эвра ! Он хороший игрок , но его поступок заслуживает наказания !
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    palik
    1512115356
    а я за Эвра, мы все люди, наказание тоже должно быть, т.к. он публичный человек, но с человеческой стороны его можно понять...вспоминаем все Зидана
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    ologreds
    1694991829
    numo527716
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