Глушаков — о жеребьевке ЧМ: «Только что звонил Забивака. Сыграем с Колумбией, Исландией и Японией»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о том, с кем сыграет Россия на чемпионате мира 2018 года.

«Только что звонил волк Забивака [талисман ЧМ — прим. ред.] и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией», — написал Глушаков в своем твиттере.

Жеребьевка к ЧМ-2018 пройдет завтра в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.