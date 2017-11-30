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  • Глушаков — о жеребьевке ЧМ: «Только что звонил Забивака. Сыграем с Колумбией, Исландией и Японией»

Глушаков — о жеребьевке ЧМ: «Только что звонил Забивака. Сыграем с Колумбией, Исландией и Японией»

30 ноября 2017, 22:57
19

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о том, с кем сыграет Россия на чемпионате мира 2018 года.

«Только что звонил волк Забивака [талисман ЧМ — прим. ред.] и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира 2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией», — написал Глушаков в своем твиттере.

Жеребьевка к ЧМ-2018 пройдет завтра в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Весь мир Россия Исландия Колумбия Япония Глушаков Денис
Комментарии (19)
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vladik12
1512072007
Видимо, Денису после "Зенита" подвезли победной анаши, раз на связь с ним вышел Забивака.
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uBaH_
1512072488
Я думаю Колумбия,Исландия и Япония рады сыграть с самой слабой сборной на ЧМ ;)
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777+
1512073106
Если к нам в группу попадут: Забивака, Крокодил Гена и Чебурашка - у России есть шансы... Если Коцей Бессмертый или Баба яга, тогда - трындец!!!......))))
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Бубновский
1512073193
...денис явно польстил нашей сборной....япония и исландия непроходимы для нас
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vick-north-west
1512073213
Денис, хватит кальян курить, а то скоро в дверь мяч Красава постучит!
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Serjoga
1512073601
Даже из такой "компании" выйти из группы вам будет ооооочень тяжело!
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KARAT777
1512074336
мудко в этом костюме волка ходит
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Татарин за ЦСКА
1512075609
Что интересно курит Глушаков,если разговаривает по телефону с талисманом???
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Doktor Dik
1512076429
Скажем НЕТ наркотикам среди футболистов!!!
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3a zenit
1512076499
а потом в группе по жребию будет опустяка,нае бака и опозоряка,знатно посмеёмся.
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