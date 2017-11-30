Селюк: «Лучше бы Зинченко перешел в «Зенит» или «Шахтер»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе украинского полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Гвардиола много говорил о перспективах игрока, но на деле получилось странно.

Прошлый сезон Александр провел на скамейке запасных «ПСВ», отправившись в аренду. На этот год его даже никто брать не стал, он сидит дальше, но теперь в «Манчестере».

В возрасте Зинченко же нужно не сидеть, а играть, ему же 20 лет! Не важно, тренируется он или нет.

Лучше бы Александр пошел в «Зенит» или «Шахтер» и играл бы там. Это было бы гораздо продуктивнее для него, чем второй год сидеть на грани скамейки запасных и попадания в заявку на матч», — сказал Селюк.

Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити» летом 2016 года. Он сыграл один матч в составе «горожан».

Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Жирону».