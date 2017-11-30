Кержаков: «Хочется, чтобы в соперники нашей сборной попались самые низкорейтинговые команды»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что национальной команде в соперники на групповой стадии ЧМ-2018 попадутся в соперники команды с низким рейтингом. Экс-футболист также ожидает выхода подопечных Станислава Черчесова из группы.

«Хочется, чтобы в соперники нашей команде попались самые низкорейтинговые сборные. Чем неопытнее и слабее попадется команда, тем больше шансов будет у нашей команды.

Основная задача сборной России — выйти из группы. Проще будет с теми, кто не имеет в своем составе звезд и кто не так искушен в борьбе на таких турнирах», — сказал Кержаков.

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле и начнется в 18:00 по московскому времени.