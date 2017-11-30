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  • Кержаков: «Хочется, чтобы в соперники нашей сборной попались самые низкорейтинговые команды»

Кержаков: «Хочется, чтобы в соперники нашей сборной попались самые низкорейтинговые команды»

30 ноября 2017, 12:54
16

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что национальной команде в соперники на групповой стадии ЧМ-2018 попадутся в соперники команды с низким рейтингом. Экс-футболист также ожидает выхода подопечных Станислава Черчесова из группы.

«Хочется, чтобы в соперники нашей команде попались самые низкорейтинговые сборные. Чем неопытнее и слабее попадется команда, тем больше шансов будет у нашей команды.

Основная задача сборной России — выйти из группы. Проще будет с теми, кто не имеет в своем составе звезд и кто не так искушен в борьбе на таких турнирах», — сказал Кержаков.

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Кержаков Александр
Комментарии (16)
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nice_taste
1512036650
позорное высказывание
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Baggio1986
1512037011
мы помним прошлые чемпионаты мира и европы)))
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vodomut
1512038225
позор,нормальные спортсмены гордятся достойными соперниками,а Коржиков медаль сразу не хочет без игры!
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andrej-lucevich
1512038439
уж лучше играть с сильнейшими и проверить сборную на прочность!
Ответить
Alex3920486
1512038547
Точно Сань, а в финале с самими собой играть....
Ответить
Полная Канистра
1512039285
неопытных и слабых там нет любая может на укатать не витай сашка в облаках
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ROSTOV SUPER
1512039718
Эх , докатились! И это у себя дома ! Стыдоба !
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Челнинец
1512043115
Чтоб позор был еще сильнее?
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АЛЕКС 58
1512044842
Дуремар!Если вылететь,то от сильных команд! Не так обидно,да и интереснее!
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OfaZavr
1512053814
чтобы наши уже сейчас расслабились и недооценивали своих соперников а потом все закончилось как обычно?
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