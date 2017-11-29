Симеоне льстит интерес «Наполи» к защитнику «Атлетико» Врсалько

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что ему приятно внимание со стороны серьезных клубов к игрокам мадридской команды. Речь идет об интересе к защитнику Шиме Врсалько со стороны «Наполи».

«Врсалько является важным футболистом для нас. Такие игроки и ценятся на трансферном рынке. Мы довольны тем, что сильные команды заинтересованы в услугах наших игроков. Это нормально.

Врсалько еще недавно получил травму, а когда выходил на поле, справлялся со своими задачами отлично», – заявил Симеоне.

Действующий контракт Врсалько с мадридским клубом рассчитан до середины 2021 года.