«Милан» готов продать Калинича в Китай за 45 миллионов

Руководство «Милана» готово рассмотреть продажу нападающего Николы Калинича в ближайшее зимнее трансферное окно. Известно, что в услугах хорватского форварда заинтересован китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Сумма сделки оценивается в 45 миллионов евро.

Стоит отметить, что 29-летний футболист перешел в «Милан» в августе этого года из «Фиорентины». Трансфер был выкуплен за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Калинич провел 15 матчей за «Милан» во всех турнирах, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.