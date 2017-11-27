Промес провел 100-й матч в РФПЛ

«Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Зенит» со счетом 3:1.

Для игрока красно-белых Квинси Промеса матч стал 100-м в чемпионате России. 25-летний голландец провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Промес пополнил состав «Спартака» в июле 2014 года, перейдя из «Твенте» за 11,8 миллионов евро. В прошлом сезоне он выиграл со «Спартаком» чемпионат и Суперкубок России. На его счету 51 гол в 100 матчах за клуб на всех уровнях.

По итогам победы на «Открытие Арены» подопечные Массимо Карреры вышли на четвертое место в турнирной таблице.

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