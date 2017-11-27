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  • Булатов ждет обилия голов от матча «Спартак» – «Зенит» и уверенной победы красно-белых

Булатов ждет обилия голов от матча «Спартак» – «Зенит» и уверенной победы красно-белых

27 ноября 2017, 13:20
10

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Специалист подчеркнул, что ждет большого количества голов и уверенной победы подопечных Массимо Карреры.

Напомним, поединок первого круга, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился разгромом красно-белых со счетом 5:1.

«Дзюба будет стараться в матче со «Спартаком», но ему будет тяжело проявить себя. Сейчас у него нет такого большого игрового тонуса и большой уверенности, потому что много не играл. И все-таки у «Зенита» нет выстроенной игры, нет плеймейкера под нападающими, который может отдать пас. Нет и налаженных коллективных взаимодействий перед штрафной при позиционном нападении. Единственное, что может быть эффективным – фланговые подачи при подключении Доменико Кришито и Игоря Смольникова, которыми Дзюба может воспользоваться.

От матча «Спартак» – «Зенит» жду открытого зрелищного футбола. Наверно, «Зенит» даже сыграет где-то больше от обороны в начале матча, будет осторожничать, все-таки «Спартак» сейчас на ходу. Думаю, что в этой встрече мы увидим много голов, и уверенную победу одержит «Спартак», – сказал Булатов.

Встреча «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию матча.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Булатов Виктор
Комментарии (10)
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Mihei888
1511778972
Вперед Спартак! За Красивый футбол!!!
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Fan Loko mik
1511780656
Победы Спартаку!!!!!!!! Разгромной победы и ни каких гвоздей!!!!!!
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piligrim1986
1511781022
все мы ждем
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DOCTOR PENALTY
1511781300
Парни, спартаковцы! Выйдите и возьмите свои ТРИ ОЧКА!
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Зенит 12
1511782762
Пусть ждет самое главное это умение ждать и верить =))))))))))))))))))))))
Ответить
andr2112
1511782976
В заголовке опечатка - последнее слово , надо читать - "сине-бело-голубых"!
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Диктор
1511792406
Так оно и будет.
Ответить
OfaZavr
1511795293
вот так и получиться. Вперед Спартак!
Ответить
multiscan
1511795859
Если у спартаковцев в голове месть за прошлый разгром, то это плохой знак! Надо просто выходить и играть, а победит сильнейший!
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