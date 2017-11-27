Булатов ждет обилия голов от матча «Спартак» – «Зенит» и уверенной победы красно-белых

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Специалист подчеркнул, что ждет большого количества голов и уверенной победы подопечных Массимо Карреры.

Напомним, поединок первого круга, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился разгромом красно-белых со счетом 5:1.

«Дзюба будет стараться в матче со «Спартаком», но ему будет тяжело проявить себя. Сейчас у него нет такого большого игрового тонуса и большой уверенности, потому что много не играл. И все-таки у «Зенита» нет выстроенной игры, нет плеймейкера под нападающими, который может отдать пас. Нет и налаженных коллективных взаимодействий перед штрафной при позиционном нападении. Единственное, что может быть эффективным – фланговые подачи при подключении Доменико Кришито и Игоря Смольникова, которыми Дзюба может воспользоваться.

От матча «Спартак» – «Зенит» жду открытого зрелищного футбола. Наверно, «Зенит» даже сыграет где-то больше от обороны в начале матча, будет осторожничать, все-таки «Спартак» сейчас на ходу. Думаю, что в этой встрече мы увидим много голов, и уверенную победу одержит «Спартак», – сказал Булатов.

Встреча «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию матча.