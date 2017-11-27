Примера. «Барселона» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»

В центральном матче 13-го тура чемпионата Испании встречались два лидера сезона – «Валенсия» и «Барселона».

Команды не смогли выявить победителя. Гол Жорди Альбы в конце игры позволил «Барселоне» уйти от поражения и сохранить 4-очковый отрыв, который отделяет ее от «Валенсии».

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Валенсия – Барселона – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Родриго, 60; 1:1 – Альба, 82.

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У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов