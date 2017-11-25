Бубнов: «Вряд ли нужно благодарить Путина за семь россиян в основе «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов перед матчем 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» прокомментировал решение главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини ротировать состав в Лиге Европы.

Во встрече против «Вардара» (2:1) в стартовом составе петербургского клуба на поле вышло семь россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал «Зенит» за малое количество российских игроков в составе на матчах еврокубков.

«Вряд ли нужно благодарить Владимира Владимировича за семь россиян в основе «Зенита». Манчини хотел дать отдых ведущим футболистам перед «Спартаком». Лидерам вроде Паредеса, Кришито, Ивановича и Кокорина. Сыграли почти все, кто играл меньше по сезону, кроме Новосельцева и Анюкова», – сказал Бубнов.