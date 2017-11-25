Бухаров может перейти из «Ростова» в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров в зимнее трансферное окно может вернуться в «Рубин». Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

«Рубин» ищет варианты усиления. Один из вариантов усиления атаки на весеннюю часть чемпионата — нападающий «Ростова» Бухаров, игравший в свое время в казанском клубе. Он там выступал неплохо, забивал, был продан за рекордные деньги в «Зенит».

Мы знаем об отношениях «Рубина», «Ростова», «Зенита» — эти команды провели очень много сделок друг с другом прошедшим летом. Не исключаю, что то же самое будет и ближайшей зимой», — сказал Арустамян на своем канале в YouTube.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бухаров провел десять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.