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Бухаров может перейти из «Ростова» в «Рубин»

25 ноября 2017, 07:06
14

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров в зимнее трансферное окно может вернуться в «Рубин». Об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

«Рубин» ищет варианты усиления. Один из вариантов усиления атаки на весеннюю часть чемпионата — нападающий «Ростова» Бухаров, игравший в свое время в казанском клубе. Он там выступал неплохо, забивал, был продан за рекордные деньги в «Зенит».

Мы знаем об отношениях «Рубина», «Ростова», «Зенита» — эти команды провели очень много сделок друг с другом прошедшим летом. Не исключаю, что то же самое будет и ближайшей зимой», — сказал Арустамян на своем канале в YouTube.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бухаров провел десять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Бухаров Александр Арустамян Нобель
Комментарии (14)
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ROSTOV SUPER
1511585339
Рубин , Ростов и Зенит не сделки провели между собой , а Рубин с Зенитом растащили Ростов ! Сделка была одна - продажа Мевли ! Итог : Ростов в жопе , Рубин с Бердыевым и игроками , которые в Ростове достойно играли и в РФПЛ и в Европе тоже в той же жопе , а игроки , перетащенные из Ростова в Зенит довольствуются выходами на замену в ничего не значащих матчах , а некоторые вообще забыли что такое играть в официальных матчах , ах да , забыл про самую маленькую составляющую - деньги , какой уж тут футбол , не до него !
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Басмачи
1511586022
Бухаров играет только у Бердиева
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яйва-яйва
1511588353
Усиление для Рубина !
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DOCTOR PENALTY
1511590685
32 года, характер Кучука, Бердыев, Казань - все предпосылки, чтобы уйти.
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Serjoga
1511593439
Не удивительно!
Ответить
Joko21
1511594685
продолжают дербанить Ростов
Ответить
prezent2017
1511608882
Тогда Ростову вообще хана!
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Mefistofel29
1511609289
Правильно. Бухаров может играть только у Бердыева.
Ответить
kazak161
1511609912
Пусть идет,он давно хотел перейти в Рубин отсюда и плохая игра с его стороны,думаю не большая потеря для Ростова!
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Таганский
1511627299
Никаких удивлений..
Ответить
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