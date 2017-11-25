Булыкин: «Фарфан? Нужно спросить у Семина, что он с ним сделал»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отметил игру форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана в нынешнем сезоне.

Отметим, что 33-летний перуанский форвард забил за московскую команду в этом сезоне семь голов и сделал четыре результативные передачи.

— Что происходит с Фарфаном? Футбольная общественность считала, что перуанец едет в «Локомотив» доигрывать, Но сейчас он лидер и мотор команды.

— Надо спросить у Юрия Павловича, что он с ним сделал, сколько Фарфан сбросил килограммов. Мы видим, что Фарфан находится в хорошей форме не только по играм за «Локомотив», но и по играм за сборную. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Основные причины — это, конечно, влияние Семина и мотивация самого игрока, ведь он смог привести себя в форму после ОАЭ.

— «Локомотив» в последнем туре сыграет с аутсайдером — «Фаставом». Есть опасения по поводу этого матча, ведь «Локомотив» неудачно в этом сезоне играет против заведомо слабых соперников.

— Надеюсь, Юрий Павлович сможет настроить футболистов. Нужно, чтобы они вышли заряженными, ни в коем случае нельзя сыграть плохо. Я надеюсь на опытных футболистов — они должны взять на себя лидерские качества в этом матче, не позволить чехам даже чуть-чуть захватить инициативу.