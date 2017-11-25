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  • Булыкин: «Фарфан? Нужно спросить у Семина, что он с ним сделал»

Булыкин: «Фарфан? Нужно спросить у Семина, что он с ним сделал»

25 ноября 2017, 06:41
7

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отметил игру форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана в нынешнем сезоне.

Отметим, что 33-летний перуанский форвард забил за московскую команду в этом сезоне семь голов и сделал четыре результативные передачи.

— Что происходит с Фарфаном? Футбольная общественность считала, что перуанец едет в «Локомотив» доигрывать, Но сейчас он лидер и мотор команды.

— Надо спросить у Юрия Павловича, что он с ним сделал, сколько Фарфан сбросил килограммов. Мы видим, что Фарфан находится в хорошей форме не только по играм за «Локомотив», но и по играм за сборную. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Основные причины — это, конечно, влияние Семина и мотивация самого игрока, ведь он смог привести себя в форму после ОАЭ.

— «Локомотив» в последнем туре сыграет с аутсайдером — «Фаставом». Есть опасения по поводу этого матча, ведь «Локомотив» неудачно в этом сезоне играет против заведомо слабых соперников.

— Надеюсь, Юрий Павлович сможет настроить футболистов. Нужно, чтобы они вышли заряженными, ни в коем случае нельзя сыграть плохо. Я надеюсь на опытных футболистов — они должны взять на себя лидерские качества в этом матче, не позволить чехам даже чуть-чуть захватить инициативу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий Фарфан Джефферсон Семин Юрий
Комментарии (7)
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anri1703
1511582657
здорово что локо его приобрел это конечно выгодный трансфер но печально то что фарфан не молод и с форвардом вопрос так или иначе встанет скоро
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Отчаянный Пердун
1511583958
надо что бы молодёжь равнялась на Фарфана. есть Корян, Галаджан, Лысов. про Миранчуков вообще молчу. Умеет Сёмин с молодёжью работать. Хорошо что вернулся.
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Приус
1511588661
Фарфана действительно будто мельдонием кормят.
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DOCTOR PENALTY
1511592022
***Господин Геркус, а вы что скажете?
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nemolod
1511595835
Тут даже игроков настраивать не надо-всем понятно,что надо играть на победу в последнем матче ЛЕ,а при проигрыше-это просто выбытие из турнира! А Фарфан просто профессионально относится к своей работе,хотелось,чтобы и наши футболисты брали с него пример и равнялись на него!
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sprint5
1511600972
просто оба любят футбол по настоящему
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