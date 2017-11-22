Семин – о предстоящем матче в Хабаровске: «ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» поделился мнением о погодных условиях в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что московский клуб попросил руководство Премьер-лиги перенести игру в Сочи.

В предыдущем туре встреча в Хабаровске с участием ЦСКА (2:4) прошла при морозе в 17 градусов.

– В Хабаровск полетит основа?

– Кто будет жив-здоров, тот и полетит. И тренер тоже. На эту тему говорить бессмысленно. Чемпионат должен проводиться в нормальных условиях. ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего? Два игрока получили переломы, на трибунах 500 человек. Те, кто организовывает чемпионат, не будут платить им деньги.

Надо предоставить нормальные условия: поля, стадионы. Мы просим об этом. А то есть некоторые руководители, которые сидят в ложе. У них тепло и они говорят, что нормально играть при минус 15.