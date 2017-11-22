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  • Семин – о предстоящем матче в Хабаровске: «ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего?»

Семин – о предстоящем матче в Хабаровске: «ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего?»

22 ноября 2017, 17:25
25

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» поделился мнением о погодных условиях в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что московский клуб попросил руководство Премьер-лиги перенести игру в Сочи.

В предыдущем туре встреча в Хабаровске с участием ЦСКА (2:4) прошла при морозе в 17 градусов.

– В Хабаровск полетит основа?

– Кто будет жив-здоров, тот и полетит. И тренер тоже. На эту тему говорить бессмысленно. Чемпионат должен проводиться в нормальных условиях. ЦСКА играл в экстремальной ситуации для чего? Два игрока получили переломы, на трибунах 500 человек. Те, кто организовывает чемпионат, не будут платить им деньги.

Надо предоставить нормальные условия: поля, стадионы. Мы просим об этом. А то есть некоторые руководители, которые сидят в ложе. У них тепло и они говорят, что нормально играть при минус 15.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск Семин Юрий
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Skrudg
1511361101
С Палычем согласен, зачем этот дискомфорт? Это не хоккей и ни биатлон.
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APchelov
1511363520
Как-то не по-мужски. Сами просили Хабаровск поменяться турами. Или позабыли? ) Сейчас бы в Москве играли. Так что это хабаровчанам жаловаться надо, что им придётся по морозу ломаться. И хватит ныть
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Чикомас
1511363637
Те кто создавал такой календарь- му..ак. Но условия должны быть равные для всех. и нечего ныть!
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subbotaspartak
1511363846
Езжай тренировать в Судан или Вьетнам. Тепло всё время там.
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Romio-xxx
1511364215
Разнылся старый!!!В следующем году будешь к нам в Красноярск ездить и мы будем рвать Локо Енисеем в Спартаковском стиле!!!
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BRO_football
1511364347
Для чего играл ЦСКА? Для 3 очков он играл. В конце сезона в борьбе за еврокубковые места они очень пригодятся. Локомотиву не понять этого, он же привык болтаться в районе 7 места таблицы РФПЛ, а в еврокубки только через Кубок России попадать. Комментатор в матче СКА-Хабаровск - ЦСКА сказал очень важную вещь: "Когда составили полностью календарь матчей, то представители всех команд должны были подписаться под ним. Все подписались и ни у кого не возникло вопросов!!!" Поставили матч СКА-Хабаровск - Локомотив 27 ноября. Никто возразил? Значит быть тому! Так что раньше надо было думать о погодных условиях, стадионах и здоровье футболистов, Юра!
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Italian_93
1511365091
Да тупа игру перенесут на февраль и все, а февральские морозы по-круче ноябрьских будут
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Полная Канистра
1511365540
шпалыч ковырнул вип чинушей зажравших так их пусть знают о чём народ про них знает и говорит
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мы_не_рабы
1511368872
В Сочи стадион построили, а команды нет! Надо "приписать" пару команд к стадиону. И играть будет нормально, и болельщиков побольше придёт, ведь сочинцы не избалованны футболом. А если кроме шуток, то - календарь составляли? Составляли. Все согласились? Все. О чём сейчас говорить?
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RUSARM
1511377823
Все это Палыч сказки для бедных,а ехать придется!!! ЦСКА играл,и проводницы проиграют!!
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