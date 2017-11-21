Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебедев назвал матч в Хабаровске при минусовых температурах издевательством над российским футболом

Лебедев назвал матч в Хабаровске при минусовых температурах издевательством над российским футболом

21 ноября 2017, 10:32
25

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев негативно высказался относительно проведения матча 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Локомотивом». Напомним, что по прогнозам температура в Хабаровске 27 ноября может составить от -10°С до -12°С.

«Предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» станет издевательством над всем российским футболом. Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками.

Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.

Надо понимать, что «Локомотив» и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полета, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полета обратно? И все это накануне матча с «Бенфикой»?

Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей «СКА-Хабаровск», которые счастливы, что в их город приехала Премьер-Лига», – сказал Лебедев.

Напомним, что РФПЛ следит за температурой в Хабаровске. По оценке представителей лиги, она находится в допустимых нормах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SPACE TRUCKIN
1511250784
составителей календаря нужно спрашивать - почему приходится играть в - 20...либо резервную поляну обязать иметь на такие случаи...
Ответить
absent32
1511251277
тут основной вопрос к самой лиге по составлению календаря. вот куда смотрели, когда накидывали в данный отрезок сезона домашние матчи в Хабаровске? неужели не понимали, что поднимется данный вопрос? Это безалаберность!!! не в обиду всему дальнему востоку, но из ноября нужно было вообще вычеркивать Хабаровск, а тут сразу три матча!!! надеюсь в следующем сезоне календарь составится с головой!!!
Ответить
vladimir-7
1511251571
Составителей календаря нужно обязать смотреть все футбольные матчи в Хабаровске на трибуне при низкой температуре в майках и трусах.
Ответить
almanev
1511252061
Издевательство, это то, что такие индюки в думе законы принимают.
Ответить
ARTHUR19
1511256671
Какой смысл тогда играть в Хабаровске? По географическому признаку нужно тогда команд в премьер-лигу приглашать. СКА ведь не задает вопрос, почему Москва, Петербург, Казань и прочие находятся так далеко. Почему молодежь играет в футбол в -20, а футболисты-профессионалы этого не могут сделать. Каждую зиму играли в футбол и никто не отмазывался.
Ответить
VikNMar
1511259083
В чемпионате СССР играли в любую погоду , в снег и дождь , при + 40 в Ташкенте и Душанбе и -30 в Москве и Куйбышеве . Все были живы и здоровы , потому что ирали местные мужики , а не мальчики из Африки и Латиносы . Зато выигрывали и Европу , и Олимпиады !!!
Ответить
Fan Loko mik
1511259254
СКА нужно удалить из РФПЛ как больной зуб! Пусть играют в хоккей, занимаются зимними видами спорта в конце концов, чего лезть в футбол? Я уверен, что зрителей на трибуне будет от силы человек 5! Для кого тогда это зрелище?
Ответить
ks75
1511261716
У каждой страны свои особенности и свои климатические условия! Этими особенностями каждый чемпионат и уникален,а если кому-то что-то не нравится,так ни кто же не мешает переходить в иные клубы и чемпионаты. Проявляй себя и играй в теплом Мадриде, или на побережье средиземного моря в Барселоне! Дорога всем туда открыта. А уж если ты не хочешь проявлять себя, не хочешь выкладываться на все сто,не хочешь развиваться как игрок, не стремишься в сильный чемпионат а довольствуешься тем что есть, то тогда и принимай эти условия в которых ты играешь и хоть тут будь мужиком и спокойно прими то что имеем
Ответить
x-x-x-x-x
1511263349
вся вина на руководстве РФПЛ. надо голой думать и составлять календарь.все игры СКА ноябре и декабре надо было переносить на поле соперника а летние наоборот в Хабаровск. дебилы же сидять календари составляют чего с них брать
Ответить
Andrew01
1511268004
Ваши халеные рожи и зарплаты депутатские, вот настоящее издевательство над всем российским народом!!!!!!!!!!!!!!! Говорите , что слуги народа, а по факту народ у вас в рабстве!!!
Ответить
Главные новости
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Все новости
Все новости
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+