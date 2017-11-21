Лебедев назвал матч в Хабаровске при минусовых температурах издевательством над российским футболом

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев негативно высказался относительно проведения матча 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Локомотивом». Напомним, что по прогнозам температура в Хабаровске 27 ноября может составить от -10°С до -12°С.

«Предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» станет издевательством над всем российским футболом. Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками.

Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.

Надо понимать, что «Локомотив» и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полета, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полета обратно? И все это накануне матча с «Бенфикой»?

Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей «СКА-Хабаровск», которые счастливы, что в их город приехала Премьер-Лига», – сказал Лебедев.

Напомним, что РФПЛ следит за температурой в Хабаровске. По оценке представителей лиги, она находится в допустимых нормах.