Радосавлевич: «Марибор будет раскрепощен – терять им нечего»

Бывший футболист «Томи» и «Шинника» Александр Радосавлевич оценил шансы на успех своих соотечественников из «Марибора» в матче Лиги чемпионов против «Спартака».

«К первому матчу с «Марибором» «Спартак» явно подошел в далеко не лучшей форме. Но даже по той игре было видно, что уровень «Спартака» существенно выше. Для словенцев само участие в Лиге чемпионов уже является успехом, и ту ничью с красно-белыми в первом круге они восприняли как победу.

Да, «Марибор» потерпел три болезненных поражения, но ему противостояли очень сильные клубы. И «Ливерпуль», и «Севилья» на голову сильнее нашей команды и по делу одержали победы. Однако уверен, что «Марибор» будет биться, пока имеется хотя бы малейший шанс на выход в Лигу Европы. Хоть такой сценарий и выглядит фантастически. Словенцы приедут в Москву раскрепощенными — терять им нечего», — считает Радосавлевич.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, в 20:00 по московскому времени.