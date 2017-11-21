Кечинов ставит на победу «Спартака» против «Марибора»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов не ждет легкой прогулки для столичной команды в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Марибором». При этом он отметил, что рассчитывает только на победу в этой встрече, которая нужная красно-белым для сохранения шансов борьбы за выход в плей-офф турнира.

«Спартак» сейчас явно на ходу, команда движется в правильном направлении. Но матч с «Марибором» точно не станет легкой прогулкой для игроков Карреры. Во-первых, это Лига чемпионов, и на них будет давить груз ответственности. Во-вторых, в первой встрече словенцы уже показали, насколько они организованная команда и как они умеют создавать проблемы сопернику. Тем не менее в ближайшей игре, как и все болельщики, я жду от «Спартака» только победы.

Победа над «Краснодаром» придаст «Спартаку» еще больше сил и эмоций. Такие результаты всегда помогают футболистам обрести уверенность в своих силах. Конечно, Глушаков — крайне важный игрок для московской команды, связующее звено. Надеюсь, Денис все-таки сможет принять участие в предстоящей встрече. При этом не может не радовать фантастическая форма главного лидера и лучшего бомбардира красно-белых Квинси Промеса. Думаю, в игре с «Марибором» голландец проявит себя во всей красе.

Понятно, что за плей-офф Лиги чемпионов бороться будет сложно, но возможный выход в весеннюю часть Лиги Европы станет неплохим результатом. Если все сложится таким образом, то вполне можно побороться за высокие места и даже за победу. Все-таки сейчас у «Спартака» подобрался очень хороший состав, и важно понимать, что пока есть возможность попасть в плей-офф Лиги чемпионов, нужно бороться и делать все возможное для реализации этой цели», — сказал Кечинов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, в 20:00 по московскому времени.