Зобнин: «Я готов сыграть с «Марибором» и «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил о готовности помочь команде в ближайших матчах.

«Не знаю, попаду ли в стартовый состав на матч с «Зенитом», но я готов. Пока непонятно, на сколько меня хватит, тем более впереди сначала матч с «Марибором» (в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»).

Все зависит от тренера, но если надо будет сыграть в старте, то я сыграю», – сказал футболист в программе «8-16».

Напомним, выход на замену в матче 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1) стал для Зобнина первым в текущем сезоне. Игрок восстановился от травмы колена, полученной в июньском матче против сборной Венгрии.

Красно-белые примут «Марибор» сегодня в 20:00 по московскому времени.

Матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России состоится 27-го ноября.