Представитель «СКА-Хабаровска»: «Наверное, «Локомотиву» лень к нам лететь»

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча против «Локомотива» в рамках 18-го тура РФПЛ. 27-го ноября в Хабаровске ожидается до минус 21-го градуса.

«Футбол — не только игра на поле, но и много околофутбольных тем, которые тоже должны развиваться. У нас планы по манежам есть, в Комсомольске-на-Амуре точно будет футбольный манеж. Данное решение уже согласовано с губернатором. В 2018 году начнем, а в 2019, наверное, это осилим, если все будет идти по плану. И здесь, в Хабаровске, тоже планируем. Сначала для детей сделаем маленький манежик, чтобы ребята могли зимой тренироваться. Фактически поле закроем.



Многие шумят, и сейчас вопрос возник с «Локомотивом». Но сразу шутка: порядочный человек делает гадости без всякого удовольствия. Вот сегодня они делают нам гадости на всякий случай, потому что, наверное, лень к нам летать, не хочется лишних забот. Но мы же Россия, и если к нам не летать, то у нас никогда не будет ни стадионов, ни футбола, ничего из того, что составляет сегодняшнюю футбольную жизнь», — сказал представитель клуба в эфире программы «8-16».

Ранее полузащитник хабаровчан Алехандро Барбаро сказал, что в концовке домашнего матча 17-го тура против ЦСКА (2:4) не чувствовал рук и ног.