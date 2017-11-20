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  • Представитель «СКА-Хабаровска»: «Наверное, «Локомотиву» лень к нам лететь»

Представитель «СКА-Хабаровска»: «Наверное, «Локомотиву» лень к нам лететь»

20 ноября 2017, 23:54
17

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча против «Локомотива» в рамках 18-го тура РФПЛ. 27-го ноября в Хабаровске ожидается до минус 21-го градуса.

«Футбол — не только игра на поле, но и много околофутбольных тем, которые тоже должны развиваться. У нас планы по манежам есть, в Комсомольске-на-Амуре точно будет футбольный манеж. Данное решение уже согласовано с губернатором. В 2018 году начнем, а в 2019, наверное, это осилим, если все будет идти по плану. И здесь, в Хабаровске, тоже планируем. Сначала для детей сделаем маленький манежик, чтобы ребята могли зимой тренироваться. Фактически поле закроем.

Многие шумят, и сейчас вопрос возник с «Локомотивом». Но сразу шутка: порядочный человек делает гадости без всякого удовольствия. Вот сегодня они делают нам гадости на всякий случай, потому что, наверное, лень к нам летать, не хочется лишних забот. Но мы же Россия, и если к нам не летать, то у нас никогда не будет ни стадионов, ни футбола, ничего из того, что составляет сегодняшнюю футбольную жизнь», — сказал представитель клуба в эфире программы «8-16».

Ранее полузащитник хабаровчан Алехандро Барбаро сказал, что в концовке домашнего матча 17-го тура против ЦСКА (2:4) не чувствовал рук и ног.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (17)
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Doktor Dik
1511213016
Вот лохомоты хитрожопые
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woyser
1511218743
Хабаровчане в таких же условиях будут выступать. Всё дело в длительном перелёте, а мороз причина "веская")) К стати передали потепление, т.ч. -21 не больше, чем миф. Где-то -20 будет)) пусть обратно на комфорте РЖД проедут, глядишь до Москвы согреются)))
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paracetamol
1511220161
Да боятся они. А еще больше боится РФС, что проиграют.
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Князев
1511223915
Армейцы, не будьте упрямы. Ну что за игра при морозе в 21 градус? А у вас ничего и не будет если будете играть на морозе. Приезжайте в Сочи, там здорово!!!
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loko-the_best
1511232854
Надеюсь, вылетят эти бараны упертые. Спросите своих футболистов, им хочется играть в -20? Не хватало ещё травм нам, и так пол сезона без 2 лидеров.
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Burtaze
1511233211
все должны выполнять регламент...без исключений...пусть хоть в валенках и тулупах играют...нам какое что...
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sergan113
1511233966
О каких гадостях идет речь.Есть рекомендации УЕФА, что запредельного просит Локомотив, обеспечьте нормальные условия для игры.Тут некоторые пишут, что локо боится, да кого бояться?
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Евгений П
1511234126
Представляю сколько подняли бы шума если бы ЦСКА проиграл
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батог
1511236378
Проблема в том, что игроки Хабаровчан шерстью обросли, а ребята на паровозе голенькие приедут!!! а если серьезно, переход на весну - осень ничего хорошего (кроме осенне-весеннего болота на поле и вот таких игр на морозе) не принес!!!
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Sanloko
1511244648
умник ****. В пердиве будете умничать через год. Выйди в минус 20 в трусах и побегай полтора часа в равном темпе с ускорениями, спотртсмен мля.
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