Пять голов разных футболистов помогли «Зениту» обыграть «Тосно»

Завершился матч 17 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Тосно» (5:0). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
1:0 – Паредес, 20 (с пенальти)
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2:0 – Кузяев, 52
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3:0 – Иванович, 64
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4:0 – Кокорин, 70
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5:0 – Дзюба, 87
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Санкт-Петербурге».
Источник: Twitter