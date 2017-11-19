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  • Пять голов разных футболистов помогли «Зениту» обыграть «Тосно»

Пять голов разных футболистов помогли «Зениту» обыграть «Тосно»

19 ноября 2017, 21:02
34

Завершился матч 17 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Тосно» (5:0). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

1:0 – Паредес, 20 (с пенальти)

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2:0 – Кузяев, 52

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:0 – Иванович, 64

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4:0 – Кокорин, 70

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5:0 – Дзюба, 87

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Санкт-Петербурге».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Дзюба Артем Иванович Бранислав Кокорин Александр Кузяев Далер Паредес Леандро
Комментарии (34)
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Garrincha58
1511110407
о счастье пенальти, а то с игры бы так и не забили позор такого Зенита я не видел с прошлого века
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Сильвербой
1511110670
Зенит мертвый, просто куча трупов! Спартак просто обязан этим пользоваться!
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Стикс1905
1511110877
Пенальти был ? Жду мнений , а то спартачи на работе будут прессовать завтра ))
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VVM1964
1511111731
А БЕЗ ПЕНАЛЬТИ НИКАК ?
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insider_retro
1511112795
Далер молодцаааа!! Но и Кокорин свой вклад положил после классного забега!.. Волосатый Буйволов не упредил и Юрченко пропустил!...))
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alp
1511113758
слартакиады напряглись )))) вспомнили свою пятерку )))
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vitvik
1511113880
Вардар тоже крепкая команда, но он иностранный, поэтому минимальной победе будем рады.
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Вомбат
1511114952
Еще раз - по составу Зенит немного сильнее Спартака, но у Спартака тренер круче, а потому игроки более мотивированные. Поэтому результат встречи 27 ноября предсказать невозможно, но ясно, что это будет очень интересно. Про 5:1 в первом круге забудьте - это был кураж с одной стороны и недонастрой с другой.
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Сильвербой
1511115707
Разгром дворовой команды мало чем поможет Зениту в игре со Спартаком!!!
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qwerty991
1511121273
С победой Невских.
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