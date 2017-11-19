Тарханов: «Уфа» переиграла «Урал» по всем статьям»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после поражения от «Уфы» (0:2).

«Уфа» переиграла нас по всем статьям. Мы владели инициативой, но в плане созидания угроз было минимум. Только пенальти и штанга в первом тайме. У «Уфы» было много контратак, когда они могли забить еще. Считаю, «Уфа» была сегодня сильнее нас.

Готовиться – это одно, а выйти на поле и продемонстрировать – это другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать», – сказал Тарханов.