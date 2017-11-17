Матч СКА-Хабаровск – ЦСКА не будет перенесен из Хабаровска

РФПЛ выступила с заявлением по матчу 17-го тура «СКА-Хабаровск» – ЦСКА, который состоится завтра.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена.

В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении встречи примет судья», – говорится в сообщении.

Сегодня появилась информация о желании «Локомотива» перенести матч 18-го тура против «СКА» из Хабаровска в Сочи. Президент клуба Илья Геркус сказал, что 27-го ноября погода может навредить здоровью футболистов и зрителей.