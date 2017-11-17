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Матч СКА-Хабаровск – ЦСКА не будет перенесен из Хабаровска

17 ноября 2017, 17:14
10

РФПЛ выступила с заявлением по матчу 17-го тура «СКА-Хабаровск»ЦСКА, который состоится завтра.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По прогнозам на 18 ноября температурная норма не будет превышена.

В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении встречи примет судья», – говорится в сообщении.

Сегодня появилась информация о желании «Локомотива» перенести матч 18-го тура против «СКА» из Хабаровска в Сочи. Президент клуба Илья Геркус сказал, что 27-го ноября погода может навредить здоровью футболистов и зрителей.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА
Комментарии (10)
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Torvald64
1510928168
А норма это сколько? Не знал, что в -18 играть в футбол нормально...
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dimayuzov
1510929234
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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vick-north-west
1510929675
В советское время можно было перенести в Ташкент...
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КЁРТИС
1510931527
Всё правильно, никуда не нужно переносить. Странно, что РФС, в коем-том веке, не пошла на уступку ЦСКА. А то кони совсем офигели, захотят перенести матч на другой день или город - переносят, а ведь это всё из-за ЛЧ. Другим-то командам ни ЦСКА, и ни РФС таких поблажек не делает, хотя те тоже играют в еврокубках. Опять же двойные стандарты.
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Хакасия
1510937122
Футбол - хоккей
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SunRomeS
1510937618
Вы где разглядели, что ЦСКА просит о переносе??? Лююююдиии!!! я только про локо слышал, что именно они уже замерзать начали... http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/cska-ne-budet-prosit-o-perenose-matcha-so-ska-habarovsk-na-druguyu-datu-1330183/
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yarik1_78
1510939745
ВАСЯ УТКИН ЗООФИЛ,ЭТО ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ!
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a_who
1510949233
Матч СКА-Хабаровск – ЦСКА не будет перенесен из Хабаровска -ибо не ху% !!!
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Vratarь
1510992619
Температура в норме! А мы-то думали мороз? "Если товарыщ генерал говОрит, что тепло - значит, тепло!" Трусики надели и с улллыбочкой, раз-два, раз-два!
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