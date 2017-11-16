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Все футболисты «Динамо», кроме Панченко, готовы сыграть с «Ахматом»

16 ноября 2017, 16:49
2

Врач «Динамо» Александр Ядрошвили сообщил, что все игроки москвичей готовы к предстоящему матчу 17-го тура чемпионата России с «Ахматом», кроме нападающего Кирилла Панченко.

«У нас все игроки здоровы и готовы играть, кроме Панченко. Травмированных нет. Его (Панченко — прим. ред.) восстановление идет по плану, к марту должен вернуться в строй», — сказал Ядрошвили.

На матч прошлого тура с «Уралом» (2:2) в заявку не попали полузащитники Самба Соу, Хали Тиям и нападающий Павел Погребняк. Полузащитник Иван Темников был заменен в перерыве из-за травмы.

Кирилл Панченко получил травму крестообразных связок колена в середине сентября.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Панченко Кирилл
Комментарии (2)
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Tostao
1510844373
А особенно готов Погребняк. Так готов, что опа стала плоской от скамейки.
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shinnik
1510848441
Большую По берегут.. Там больняк если,ппц,пол-команды органы сдадут.
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