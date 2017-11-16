Все футболисты «Динамо», кроме Панченко, готовы сыграть с «Ахматом»

Врач «Динамо» Александр Ядрошвили сообщил, что все игроки москвичей готовы к предстоящему матчу 17-го тура чемпионата России с «Ахматом», кроме нападающего Кирилла Панченко.

«У нас все игроки здоровы и готовы играть, кроме Панченко. Травмированных нет. Его (Панченко — прим. ред.) восстановление идет по плану, к марту должен вернуться в строй», — сказал Ядрошвили.

На матч прошлого тура с «Уралом» (2:2) в заявку не попали полузащитники Самба Соу, Хали Тиям и нападающий Павел Погребняк. Полузащитник Иван Темников был заменен в перерыве из-за травмы.

Кирилл Панченко получил травму крестообразных связок колена в середине сентября.