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  • Муса: «Переход в «Халл»? Я просто физически не могу сказать Слуцкому «нет»

Муса: «Переход в «Халл»? Я просто физически не могу сказать Слуцкому «нет»

13 ноября 2017, 16:54
9

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса не исключил, что продолжит карьеру в «Халл Сити». Сделка по переходу футболиста может состояться в зимнее трансферное окно.

«Слуцкий для меня как отец. И мы всегда на связи, тепло общаемся. Этот тренер всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, верить в свои силы.

И он действительно зовет меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему «нет». Возможно, в ближайшее время снова сыграю за его команду», – сказал Муса.

Форвард в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Лестер Халл Сити Муса Ахмед Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Parham
1510583382
Чип очень ждёт Дейла на помощь!!!
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Хакасия
1510587162
Успеха Мусе!
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OfaZavr
1510587306
а Слуцкий сказал что летом отказал Муса, сидеть в Лестере надоело видимо вот и соглашаться теперь приходиться.
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qwerty991
1510587399
Пока Варди в Лестере Муса будет запасным. Да это Чемпионшип, да возможно зарплата будет ниже, но в следующем году может вернуться в АПЛ. А там глядишь забивать если будет неплохо даст Бог перейдет в топ клуб. Удачи Мусе, удачи Слуцкому. Россия вперед! Русские вперед!
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Полная Канистра
1510587667
определись куда ты вообще хочешь
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Егор Велунов
1510588273
Играть в чемпионшипе лучше, чем сидеть на скамейке в середняке премьер лиги Англии, но вылезти с 20 места на первые места. чтобы вернуться в премьер-лигу сверх сложно...
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SunRomeS
1510588352
Давай, Слуцкий знает что тебе сказать) Вперед Муса!!! Буду рад!
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la verdad
1510590694
Ещё один каминг-аут...
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MaxSpartakM
1510594731
Братьев березуцких зови , британцы посмотрят на играющие бревна , думбию и лава
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