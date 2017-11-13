Муса: «Переход в «Халл»? Я просто физически не могу сказать Слуцкому «нет»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса не исключил, что продолжит карьеру в «Халл Сити». Сделка по переходу футболиста может состояться в зимнее трансферное окно.

«Слуцкий для меня как отец. И мы всегда на связи, тепло общаемся. Этот тренер всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, верить в свои силы.

И он действительно зовет меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему «нет». Возможно, в ближайшее время снова сыграю за его команду», – сказал Муса.

Форвард в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.