Эррера летом может перейти в «Атлетико»

Испанское издание AS сообщило об интересе «Атлетико» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Андеру Эррере.

Мадридский клуб рассчитывает сделать предложение баску летом, когда истечет его контракт с «красными дьяволами». Согласно источнику, 28-летнего хавбека не устроили условия клуба по новому соглашению, после чего он решил уйти из команды. AS уточнило, что Эррера не смог адаптироваться в Англии.

Баск перешел в английский клуб в июле 2014 года из «Атлетика» за 36 миллионов евро. В составе манкунианцев футболист выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии, Кубок Англии и Кубок лиги. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает Эрреру в 30 миллионов евро.