Хави: «Этот сезон будет для меня последним. Хочу стать тренером»

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави принял решение о завершении карьеры футболиста.

«Здорово, что в моей карьере не было серьезных травм. Однако, она в любом случае плавно приближалась к концу. Катар позволил мне это.

С каждым матчем я устаю больше и мне все труднее восстанавливаться. Этот сезон точно будет для меня последним в качестве футболиста.

Мое будущее? Я намерен получить лицензию тренера», – приводит слова 37-летнего Хави Mundo Leo.

Футболист выступал за «Барселону» с 1991 года по 2015-й. На его счету 505 матчей и 58 голов.

Информация о завершении карьеры Хави появилась в августе.