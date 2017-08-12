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    Хави завершит карьеру по окончании сезона

    Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандес закончит профессиональную карьеру в мае следующего года. Об этом сообщил местный телеканал Alkass.

    Хави пополнил состав команды в июле 2015, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента. За каталонский клуб хавбек выступал на протяжении 17-ти лет. В его составе испанец восемь раз выигрывал чемпионат Испании, шесть – Суперкубок страны, три – Кубок. Дважды завоевывал Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира. Хави является четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

    На международном уровне футболист выигрывал золотые медали ЧМ-2010, а также Евро-2008 и -2012.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 16:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 12 августа 2017, 17:20

      Обладатель премии принцессы Астурийской, а "хавиньеста" какова была... Потихоньку великие уходят, оставляя места "молодым"..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 12 августа 2017, 17:17

      Легенда испанского футбола и частичка феерической сборной :(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 августа 2017, 17:10

      Хави победитель.

      1
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