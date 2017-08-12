Хави завершит карьеру по окончании сезона

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандес закончит профессиональную карьеру в мае следующего года. Об этом сообщил местный телеканал Alkass.

Хави пополнил состав команды в июле 2015, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента. За каталонский клуб хавбек выступал на протяжении 17-ти лет. В его составе испанец восемь раз выигрывал чемпионат Испании, шесть – Суперкубок страны, три – Кубок. Дважды завоевывал Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира. Хави является четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

На международном уровне футболист выигрывал золотые медали ЧМ-2010, а также Евро-2008 и -2012.