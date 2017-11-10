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Смольников: «Месси? У Аргентины сильна вся сборная»

10 ноября 2017, 01:53
2

Защитник сборной России Игорь Смольников рассказал о подготовке команды к предстоящему товарищескому матчу с Аргентиной.

«Вчера была теория. Посмотрели, как они атакуют. Убедились еще раз: это сильная сборная с сильными игроками. Нам надо выйти сплоченными, показать максимум. Матч сложный, но играем дома.

Месси? У Аргентины вся сборная сильна, не только он. И аргентинцы из «Зенита» тоже. Молодые, талантливые ребята. Общаемся с ними не так много: языковой барьер.
Проводить матчи с такими соперниками, как Аргентина, перед ЧМ вдвойне важно. Особенно не обсуждаем с партнерами, что будем противостоять Месси», – сказал Смольников.

Напомним, матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель Смольников Игорь
Комментарии (2)
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DQ1
1510279714
Ну посмотрим что получится)
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ШульцДекс
1510287545
У Аргентина намного сильнее команд, исход итак понятен
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