Орлов: «У «Рубина» же стоит «автобус», значит, Смольников сломал его передний бампер»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России «Рубин» – «Зенит» (0:0). Он отметил действия защитника сине-бело-голубых Игоря Смольникова.

«Преимущество «Зенита» было очевидным. По количеству ударов — почти в два раза больше, по голевым моментам — 5:1 в пользу сине-бело-голубых. Чуть-чуть не хватило, но это уже нехватка мастерства.

И все-таки меня обнадежило, что Смольников провел пока лучший матч по качеству игры и по всем показателям. Сколько он делал передач, как взламывал оборону. У казанцев же стоит «автобус». Получается, Игорь сломал ему передний бампер.

Тактика мелкого и крупного фола — это стиль игры Бердыева. Так у него всегда. Он требует останавливать, глушить. Здесь судья должен себя проявлять.

Вспомним момент, когда сбили Кокорина и вполне можно было показать защитнику красную карточку. Об этом и Манчини сказал. Саша же убегал, был уже на половине поля соперника», — сказал Орлов в эфире программы «Футбольная столица».

Напомним, что ранее Орлов высказался по поводу поведения полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.