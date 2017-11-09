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  • Орлов: «У «Рубина» же стоит «автобус», значит, Смольников сломал его передний бампер»

Орлов: «У «Рубина» же стоит «автобус», значит, Смольников сломал его передний бампер»

9 ноября 2017, 21:15
10

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России «Рубин»«Зенит» (0:0). Он отметил действия защитника сине-бело-голубых Игоря Смольникова.

«Преимущество «Зенита» было очевидным. По количеству ударов — почти в два раза больше, по голевым моментам — 5:1 в пользу сине-бело-голубых. Чуть-чуть не хватило, но это уже нехватка мастерства.

И все-таки меня обнадежило, что Смольников провел пока лучший матч по качеству игры и по всем показателям. Сколько он делал передач, как взламывал оборону. У казанцев же стоит «автобус». Получается, Игорь сломал ему передний бампер.

Тактика мелкого и крупного фола — это стиль игры Бердыева. Так у него всегда. Он требует останавливать, глушить. Здесь судья должен себя проявлять.

Вспомним момент, когда сбили Кокорина и вполне можно было показать защитнику красную карточку. Об этом и Манчини сказал. Саша же убегал, был уже на половине поля соперника», — сказал Орлов в эфире программы «Футбольная столица».

Напомним, что ранее Орлов высказался по поводу поведения полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Смольников Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Nerlinger
1510252994
«Орлов интересный парень. Ляпнет, а потом понимает, что ляпнул не то»
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Отчаянный Пердун
1510255270
А почему оторвал именно передний бампер а не задний? может поцарапал дверь? Открутили колесо, но у Рубина было запасное. А на поле это как выглядело? Смольников тянул за майку или трусы соперника! Здоровья тебе господин Орлов. И побольше интервью давать. Продолжай жечь. смешно. Может Орлову в аншлаг или кривое зеркало податься? по возрасту пройдёт!
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movie
1510255629
"по голевым моментам — 5:1 в пользу сине-бело-голубых". Игорь сломал голову о передний бампер. счет на табло, старый маразматик
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Ще Гевара
1510261526
Опять про автобус, ни слова про беззубое нападение, и не полунамёка про свой автобус против сильных команд в еврокубках.
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paracetamol
1510263849
У нас чемпионат автобусных парков. Потому и зрителей нет.
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isa361
1510264083
Орлов автобусы почти у всех команд особенно против таких соперников как зенит спам и ЦСКА
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Полная Канистра
1510275787
чушь собачья
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rubinovyi2
1510297363
Судя по счету на табло,он взламывал где-то в другом месте.))
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vgarakh
1510300110
При чем здесь автобус, если Зенит играл уныло.
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Chernyi Lis
1510320304
стиль игры бердыева на фолах!! ну загнул эксперт хренов..
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